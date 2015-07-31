Испанская компания Uro Vehículos Especiales SA (Urovesa) заключила контракт на поставку высокомобильных тактических машин VAMTAC (de Vehículos de Alta Movilidad Táctica) армии Испании на сумму 3 794 407 евро.

Контракт является частью рамочного соглашения, подписанного в середине 2013 года Urovesa и Министерством обороны, с общим бюджетом в 149 миллионов евро, с поставкой более 700 машин VAMTAC.

В частности, последний контракт включает в себя приобретение легких машин грузоподъемностью 1500 кг в различных конфигурациях. Поставки должны быть завершены до 30 ноября этого года.

Среди специальных версий поставляемых машин такие варианты, как сухопутная разведывательно-дозорная машина VERT (Vehículo de Exploración de Reconocimiento Terrestre), машина обезвреживания взрывчатых веществ Veod (vehículo de desactivación de explosivos) и транспортное средство для проведения специальных операций Vemoe (vehículo para operaciones especiales). Все они выполнены на платформе VAMTAC.

Армия объявила в декабре 2016 года, что она планирует в 2017 году получить более 115 машин VAMTAC.

Рамочное соглашение

Министерство обороны Испании открыло тендер на закупку машин 4x4 грузоподъемностью 1,5 тонны для испанских вооруженных сил в начале июля 2012 года После процесса определения победителя UROVESA подписала рамочное соглашение в середине 2013 года.

Контракт включал в себя покупку 772 машин VAMTAC на общую сумму 149 млн евро. Первоначально машины распределялись так: 519 единиц для армии, 99 для военно-морского флота; 78 для морской пехоты и 76 для ВВС.