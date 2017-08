Беспилотные сухопутные машины являются неотъемлемой частью автоматизации, которая включает в себя автоматизацию производства, так же как и автоматизацию в области защиты и безопасности. Они имеют разную форму и различную грузоподъемность, обеспечивают материально-техническое снабжение, пересекают труднопроходимую местность для ведедния наблюдения во время военных операций, доставки запасов, а также для подъема и перемещения грузов. На коммерческих рынках как вновь возникающие, так и существующие ранее предприятия в значительной степени зависят от автоматизации для поддержания качества и количества своей продукции и сохранения своей доли на мировом рынке. С другой стороны, внедрение автоматизации в области защиты и безопасности, поможет спасти драгоценную человеческую жизнь и снизить общий риск операции. Спрос на беспилотные сухопутные машины относительно высок в североамериканском и европейском регионах, при этом азиатские страны быстро включают беспилотные сухопутные машины в свою промышленность и вооруженные силы, чтобы сохранить сви позиции как на мировом рынке, так и в геополитике. В докладе под названием «Глобальный рынок беспилотных сухопутных машин» («Global Unmanned Ground Vehicle Market») содержится углубленный анализ основных стратегий развития и динамики рынка, которые включают в себя движущие силы, ограничения и возможности, существующие на рынке беспилотных сухопутных машин. В отчете также были рассмотрены ключевые отраслевые стандарты из-за требований соответствия нормативной базе промышленности. Анализ цепочки стоимости и анализ картографирования продуктов были предприняты для более глубокого понимания характера конкуренции, преобладающей на рынке. Поскольку процесс автоматизации постепенно становится повседневным явлением, он находит применение в широком спектре отраслей, таких как материально-техническое снабжение, фармацевтика, автомобилестроение и другие. Беспилотные сухопутные машины, являющиеся частью промышленной автоматизации, широко используются как в коммерческих, так и в оборонительных целях, и находят применение при решении широкой гаммы задач, таких как отбор и размещение различных материалов, работу с взрывчатыми веществами, наблюдение и другие. В двух словах, беспилотные сухопутные машины в основном используют ловкость и точность промышленных роботов в качестве дополнения к аналитическим способностям человека для повышения производительности на производственных объектах. С точки зрения роста, рынок беспилотных сухопутных машин растет, и ведущие игроки внедряют на рынок новейшие продукты. Основным фактором, влияющим на развитие, является повышение операционной эффективности и гибкости, сокращение вмешательства человека и другие. Это приведет к росту глобального рынка беспилотных сухопутных машин, который к 2023 году достигнет $9,06 млрд. Глобальный рынок беспилотных сухопутных машин сегментирован на основе различных типов движителей, режимов работы, решаемых задач и спроса в разных географических регионах. Беспилотные сухопутные машины находят применение как для коммерческих целей, так и для обороны и безопасности. В коммерческом применении они используется в производстве, горном деле, автомобилестроении и сельском хозяйстве, а в оборонных — для решения сложных задач, таких как материально-техническое снабжение, работа с бомбами и сбор разведывательных данных. Беспилотные сухопутные машины используют навигационные технологии, благодаря которым могут работать в полуавтономном и автономном режимах. В автономном режиме различные средства, такие как датчики, камеры и бортовые контроллеры, используются для принятия решений в режиме реального времени и навигации, тогда как в полуавтономном режиме различные протоколы связи, такие как WI-FI, Bluetooth и спутниковая связь, используются для дистанционного управления беспилотной машиной. Спрос на беспилотные сухопутные машины постепенно увеличивается как в развитых, так и в развивающихся странах. Мировой рынок автоматических машин сегментирован на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион и остальной части мира (Латинская Америка, Ближний Восток и Африка). По состоянию на 2016 год Северная Америка была крупнейшим рынком для беспилотных сухопутных машин, за ним следовали Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион Тем не менее, ожидается, что эта тенденция изменится в течение прогнозируемого периода по мере того, как рынок переключится на азиатскую экономику, что приведет к большому спросу на такую технику в будущем. Следующие пункты отражают информацию, изученную в данном исследовании: Изучен глобальный рынок беспилотных сухопутных машин в разных сегментах, таких как тип движителя, режим работы, применение и география Размер рынка дочерних сегментов вышеупомянутых сегментов также включен в отчет Исследование включает в себя анализ рынка и прогноз глобального рынка беспилотных сухопутных машин с 2016 по 2023 год с точки зрения стоимости и объема. В докладе также подчеркивается рост рынка в годовом исчислении В нем также подробно рассматривается рынок беспилотных сухопутных машин в соответствии с рыночными факторами, ограничениями и возможностями роста В этот отчет был включен подробный конкурентный анализ, в котором основное внимание уделяется ключевым событиям и стратегиям рынка, которым следуют ключевые игроки на рынке. Анализ глобального рынка беспилотных сухопутных машин и прогноз по различным типам движителей включает в себя рассмотрение колесных, гусеничных и других машин. Анализ и прогноз рынка беспилотных наземных транспортных средств в отношении различных видов режима работы включают дистанционно управляемые/полуавтономные и автономные машины. Анализ и прогнозирование глобального рынка в отношении решаемых задач включает в себя защиту и безопасность и коммерческие приложения. Рынок беспилотных сухопутных машин был проанализирован для всех географических регионов, включая Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион и Остальной мир (Латинская Америка, Ближний Восток и Африка) с дальнейшим анализом в отношении нескольких крупных стран. Ключевые участники рынка проанализированы и подробно изучены в отчете. В этом разделе рассматриваются финансовые показатели бизнеса, моментальные снимки компаний, ключевые продукты и услуги, основные события и, наконец, индивидуальный SWOT-анализ. ВЫВОДЫ Автоматизация постепенно стала основным явлением, преодолевающим технические барьеры при решении сложных задач. Беспилотные сухопутные машины как часть автоматизации находят растущее применение как в коммерческих, так и в оборонных целях. В случае промышленной автоматизации они являются неотъемлемой частью производственной деятельности в течение трех десятилетий, и в настоящее время продвигают ее на новый уровень с увеличением автономности систем. Это не только помогло снизить зависимость от человеческого труда и перемещения людских ресурсов, но и принесло высокую производительность. В случае защиты и безопасности беспилотные сухопутные машины используются для операций по работе со взрывчатыми веществами, материально-техническому обеспечению и наблюдению, тем самым снижая риск для жизни солдат. Беспилотные сухопутные машины делятся на колесные, гусеничные и другие. Несмотря на то, что все они предназначены для помощи при переработке грузов и материалов, существует несколько индивидуальных беспилотных сухопутных машин, предназначенных для специальных целей. В предстоящие годы новые навигационные технологии будут играть решающую роль в использовании беспилотных сухопутных машин как в коммерческих, так и в оборонных целях. В случае коммерческого применения будущий спрос будет поступать из таких отраслей, как электронная торговля, снабжение, сельское хозяйство, производство и горнодобывающая промышленность. Новые навигационные технологии помогут беспилотным сухопутным машинам перемещаться как по полю боя, так и в производственных цехах. По мнению аналитиков, глобальный рынок беспилотных сухопутных машин в 2016 году оценивался в $2 535,36 млн. До 2023 года он вырастет в 3,5 раза. По прогнозам, рынок будет расти быстрыми темпами с увеличением использования беспилотных машин в различных коммерческих и военных целях. В настоящее время Северная Америка доминирует на рынке беспилотных сухопутных машин, однако географический анализ рынка вскрывает большой потенциал для роста в азиатских странах. Согласно анализу, Великобритания будет расти быстрее. В Европе за ней следуют Германия и Франция. Однако спрос в азиатских странах, таких как Китай, Индия, Япония и Южная Корея, будет определять темпы мирового рынка беспилотных сухопутных машин. Основные игроки на мировом рынке беспилотных сухопутных машин следовали как органическим, так и неорганическим стратегиям для укрепления своего бизнеса и расширения ассортимента своей продукции. Интересно, что неорганические стратегии, такие как приобретения, поддерживают прекрасный баланс с органическими стратегиями, такими как запуск производства продукции в связи со спросом на нее. Одними из ключевых игроков на мировом рынке беспилотных сухопутных машин являются: Clearpath Robotics Inc. ECA Group Egemin Automation Endeavor Robotics (Formerly iRobot Defense and Security) General Dynamics Israel Aerospace Industries (IAI) John Bean Technologies Corporation KION Group Lockheed Martin Northrop Grumman Oshkosh Corporation QinetiQ Group plc Redsquared (RE2) Robotics SEEGRID Corporation SMP Robotic Swisslog Holding AG