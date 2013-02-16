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Глобальный рынок беспилотных сухопутных машин - анализ и прогноз на 2016-2023 годы
Категория: Роботы
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Беспилотные сухопутные машины являются неотъемлемой частью автоматизации, которая включает в себя автоматизацию производства, так же как и автоматизацию в области защиты и безопасности. Они имеют разную форму и различную грузоподъемность, обеспечивают материально-техническое снабжение, пересекают труднопроходимую местность для ведедния наблюдения во время военных операций, доставки запасов, а также для подъема и перемещения грузов.
На коммерческих рынках как вновь возникающие, так и существующие ранее предприятия в значительной степени зависят от автоматизации для поддержания качества и количества своей продукции и сохранения своей доли на мировом рынке. С другой стороны, внедрение автоматизации в области защиты и безопасности, поможет спасти драгоценную человеческую жизнь и снизить общий риск операции. Спрос на беспилотные сухопутные машины относительно высок в североамериканском и европейском регионах, при этом азиатские страны быстро включают беспилотные сухопутные машины в свою промышленность и вооруженные силы, чтобы сохранить сви позиции как на мировом рынке, так и в геополитике.
В докладе под названием «Глобальный рынок беспилотных сухопутных машин» («Global Unmanned Ground Vehicle Market») содержится углубленный анализ основных стратегий развития и динамики рынка, которые включают в себя движущие силы, ограничения и возможности, существующие на рынке беспилотных сухопутных машин. В отчете также были рассмотрены ключевые отраслевые стандарты из-за требований соответствия нормативной базе промышленности. Анализ цепочки стоимости и анализ картографирования продуктов были предприняты для более глубокого понимания характера конкуренции, преобладающей на рынке.
Поскольку процесс автоматизации постепенно становится повседневным явлением, он находит применение в широком спектре отраслей, таких как материально-техническое снабжение, фармацевтика, автомобилестроение и другие. Беспилотные сухопутные машины, являющиеся частью промышленной автоматизации, широко используются как в коммерческих, так и в оборонительных целях, и находят применение при решении широкой гаммы задач, таких как отбор и размещение различных материалов, работу с взрывчатыми веществами, наблюдение и другие. В двух словах, беспилотные сухопутные машины в основном используют ловкость и точность промышленных роботов в качестве дополнения к аналитическим способностям человека для повышения производительности на производственных объектах.
С точки зрения роста, рынок беспилотных сухопутных машин растет, и ведущие игроки внедряют на рынок новейшие продукты. Основным фактором, влияющим на развитие, является повышение операционной эффективности и гибкости, сокращение вмешательства человека и другие. Это приведет к росту глобального рынка беспилотных сухопутных машин, который к 2023 году достигнет $9,06 млрд.
Глобальный рынок беспилотных сухопутных машин сегментирован на основе различных типов движителей, режимов работы, решаемых задач и спроса в разных географических регионах. Беспилотные сухопутные машины находят применение как для коммерческих целей, так и для обороны и безопасности. В коммерческом применении они используется в производстве, горном деле, автомобилестроении и сельском хозяйстве, а в оборонных — для решения сложных задач, таких как материально-техническое снабжение, работа с бомбами и сбор разведывательных данных.
Беспилотные сухопутные машины используют навигационные технологии, благодаря которым могут работать в полуавтономном и автономном режимах. В автономном режиме различные средства, такие как датчики, камеры и бортовые контроллеры, используются для принятия решений в режиме реального времени и навигации, тогда как в полуавтономном режиме различные протоколы связи, такие как WI-FI, Bluetooth и спутниковая связь, используются для дистанционного управления беспилотной машиной.
Спрос на беспилотные сухопутные машины постепенно увеличивается как в развитых, так и в развивающихся странах. Мировой рынок автоматических машин сегментирован на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион и остальной части мира (Латинская Америка, Ближний Восток и Африка). По состоянию на 2016 год Северная Америка была крупнейшим рынком для беспилотных сухопутных машин, за ним следовали Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион Тем не менее, ожидается, что эта тенденция изменится в течение прогнозируемого периода по мере того, как рынок переключится на азиатскую экономику, что приведет к большому спросу на такую технику в будущем.
Следующие пункты отражают информацию, изученную в данном исследовании:
В этот отчет был включен подробный конкурентный анализ, в котором основное внимание уделяется ключевым событиям и стратегиям рынка, которым следуют ключевые игроки на рынке.
Анализ глобального рынка беспилотных сухопутных машин и прогноз по различным типам движителей включает в себя рассмотрение колесных, гусеничных и других машин.
Анализ и прогноз рынка беспилотных наземных транспортных средств в отношении различных видов режима работы включают дистанционно управляемые/полуавтономные и автономные машины.
Анализ и прогнозирование глобального рынка в отношении решаемых задач включает в себя защиту и безопасность и коммерческие приложения.
Рынок беспилотных сухопутных машин был проанализирован для всех географических регионов, включая Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион и Остальной мир (Латинская Америка, Ближний Восток и Африка) с дальнейшим анализом в отношении нескольких крупных стран.
Ключевые участники рынка проанализированы и подробно изучены в отчете. В этом разделе рассматриваются финансовые показатели бизнеса, моментальные снимки компаний, ключевые продукты и услуги, основные события и, наконец, индивидуальный SWOT-анализ.
ВЫВОДЫ
Автоматизация постепенно стала основным явлением, преодолевающим технические барьеры при решении сложных задач. Беспилотные сухопутные машины как часть автоматизации находят растущее применение как в коммерческих, так и в оборонных целях. В случае промышленной автоматизации они являются неотъемлемой частью производственной деятельности в течение трех десятилетий, и в настоящее время продвигают ее на новый уровень с увеличением автономности систем. Это не только помогло снизить зависимость от человеческого труда и перемещения людских ресурсов, но и принесло высокую производительность. В случае защиты и безопасности беспилотные сухопутные машины используются для операций по работе со взрывчатыми веществами, материально-техническому обеспечению и наблюдению, тем самым снижая риск для жизни солдат.
Беспилотные сухопутные машины делятся на колесные, гусеничные и другие. Несмотря на то, что все они предназначены для помощи при переработке грузов и материалов, существует несколько индивидуальных беспилотных сухопутных машин, предназначенных для специальных целей.
В предстоящие годы новые навигационные технологии будут играть решающую роль в использовании беспилотных сухопутных машин как в коммерческих, так и в оборонных целях. В случае коммерческого применения будущий спрос будет поступать из таких отраслей, как электронная торговля, снабжение, сельское хозяйство, производство и горнодобывающая промышленность. Новые навигационные технологии помогут беспилотным сухопутным машинам перемещаться как по полю боя, так и в производственных цехах. По мнению аналитиков, глобальный рынок беспилотных сухопутных машин в 2016 году оценивался в $2 535,36 млн. До 2023 года он вырастет в 3,5 раза.
По прогнозам, рынок будет расти быстрыми темпами с увеличением использования беспилотных машин в различных коммерческих и военных целях.
В настоящее время Северная Америка доминирует на рынке беспилотных сухопутных машин, однако географический анализ рынка вскрывает большой потенциал для роста в азиатских странах.
Согласно анализу, Великобритания будет расти быстрее. В Европе за ней следуют Германия и Франция. Однако спрос в азиатских странах, таких как Китай, Индия, Япония и Южная Корея, будет определять темпы мирового рынка беспилотных сухопутных машин.
Основные игроки на мировом рынке беспилотных сухопутных машин следовали как органическим, так и неорганическим стратегиям для укрепления своего бизнеса и расширения ассортимента своей продукции. Интересно, что неорганические стратегии, такие как приобретения, поддерживают прекрасный баланс с органическими стратегиями, такими как запуск производства продукции в связи со спросом на нее.
Одними из ключевых игроков на мировом рынке беспилотных сухопутных машин являются:
Clearpath Robotics Inc.
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