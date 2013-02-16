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Глобальный рынок беспилотных сухопутных машин - анализ и прогноз на 2016-2023 годы

Категория: Роботы

Беспилотные сухопутные машины являются неотъемлемой частью автоматизации, которая включает в себя автоматизацию производства, так же как и автоматизацию в области защиты и безопасности. Они имеют разную форму и различную грузоподъемность, обеспечивают материально-техническое снабжение, пересекают труднопроходимую местность для ведедния наблюдения во время военных операций, доставки запасов, а также для подъема и перемещения грузов.

На коммерческих рынках как вновь возникающие, так и существующие ранее предприятия в значительной степени зависят от автоматизации для поддержания качества и количества своей продукции и сохранения своей доли на мировом рынке. С другой стороны, внедрение автоматизации в области защиты и безопасности, поможет спасти драгоценную человеческую жизнь и снизить общий риск операции. Спрос на беспилотные сухопутные машины относительно высок в североамериканском и европейском регионах, при этом азиатские страны быстро включают беспилотные сухопутные машины в свою промышленность и вооруженные силы, чтобы сохранить сви позиции как на мировом рынке, так и в геополитике.

В докладе под названием «Глобальный рынок беспилотных сухопутных машин» («Global Unmanned Ground Vehicle Market») содержится углубленный анализ основных стратегий развития и динамики рынка, которые включают в себя движущие силы, ограничения и возможности, существующие на рынке беспилотных сухопутных машин. В отчете также были рассмотрены ключевые отраслевые стандарты из-за требований соответствия нормативной базе промышленности. Анализ цепочки стоимости и анализ картографирования продуктов были предприняты для более глубокого понимания характера конкуренции, преобладающей на рынке.

Поскольку процесс автоматизации постепенно становится повседневным явлением, он находит применение в широком спектре отраслей, таких как материально-техническое снабжение, фармацевтика, автомобилестроение и другие. Беспилотные сухопутные машины, являющиеся частью промышленной автоматизации, широко используются как в коммерческих, так и в оборонительных целях, и находят применение при решении широкой гаммы задач, таких как отбор и размещение различных материалов, работу с взрывчатыми веществами, наблюдение и другие. В двух словах, беспилотные сухопутные машины в основном используют ловкость и точность промышленных роботов в качестве дополнения к аналитическим способностям человека для повышения производительности на производственных объектах.

С точки зрения роста, рынок беспилотных сухопутных машин растет, и ведущие игроки внедряют на рынок новейшие продукты. Основным фактором, влияющим на развитие, является повышение операционной эффективности и гибкости, сокращение вмешательства человека и другие. Это приведет к росту глобального рынка беспилотных сухопутных машин, который к 2023 году достигнет $9,06 млрд.

Глобальный рынок беспилотных сухопутных машин сегментирован на основе различных типов движителей, режимов работы, решаемых задач и спроса в разных географических регионах. Беспилотные сухопутные машины находят применение как для коммерческих целей, так и для обороны и безопасности. В коммерческом применении они используется в производстве, горном деле, автомобилестроении и сельском хозяйстве, а в оборонных — для решения сложных задач, таких как материально-техническое снабжение, работа с бомбами и сбор разведывательных данных.

Беспилотные сухопутные машины используют навигационные технологии, благодаря которым могут работать в полуавтономном и автономном режимах. В автономном режиме различные средства, такие как датчики, камеры и бортовые контроллеры, используются для принятия решений в режиме реального времени и навигации, тогда как в полуавтономном режиме различные протоколы связи, такие как WI-FI, Bluetooth и спутниковая связь, используются для дистанционного управления беспилотной машиной.

Спрос на беспилотные сухопутные машины постепенно увеличивается как в развитых, так и в развивающихся странах. Мировой рынок автоматических машин сегментирован на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион и остальной части мира (Латинская Америка, Ближний Восток и Африка). По состоянию на 2016 год Северная Америка была крупнейшим рынком для беспилотных сухопутных машин, за ним следовали Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион Тем не менее, ожидается, что эта тенденция изменится в течение прогнозируемого периода по мере того, как рынок переключится на азиатскую экономику, что приведет к большому спросу на такую технику в будущем.

Следующие пункты отражают информацию, изученную в данном исследовании:

  • Изучен глобальный рынок беспилотных сухопутных машин в разных сегментах, таких как тип движителя, режим работы, применение и география

  • Размер рынка дочерних сегментов вышеупомянутых сегментов также включен в отчет

  • Исследование включает в себя анализ рынка и прогноз глобального рынка беспилотных сухопутных машин с 2016 по 2023 год с точки зрения стоимости и объема. В докладе также подчеркивается рост рынка в годовом исчислении

  • В нем также подробно рассматривается рынок беспилотных сухопутных машин в соответствии с рыночными факторами, ограничениями и возможностями роста

В этот отчет был включен подробный конкурентный анализ, в котором основное внимание уделяется ключевым событиям и стратегиям рынка, которым следуют ключевые игроки на рынке.

Анализ глобального рынка беспилотных сухопутных машин и прогноз по различным типам движителей включает в себя рассмотрение колесных, гусеничных и других машин.

Анализ и прогноз рынка беспилотных наземных транспортных средств в отношении различных видов режима работы включают дистанционно управляемые/полуавтономные и автономные машины.

Анализ и прогнозирование глобального рынка в отношении решаемых задач включает в себя защиту и безопасность и коммерческие приложения.

Рынок беспилотных сухопутных машин был проанализирован для всех географических регионов, включая Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион и Остальной мир (Латинская Америка, Ближний Восток и Африка) с дальнейшим анализом в отношении нескольких крупных стран.

Ключевые участники рынка проанализированы и подробно изучены в отчете. В этом разделе рассматриваются финансовые показатели бизнеса, моментальные снимки компаний, ключевые продукты и услуги, основные события и, наконец, индивидуальный SWOT-анализ.

ВЫВОДЫ

Автоматизация постепенно стала основным явлением, преодолевающим технические барьеры при решении сложных задач. Беспилотные сухопутные машины как часть автоматизации находят растущее применение как в коммерческих, так и в оборонных целях. В случае промышленной автоматизации они являются неотъемлемой частью производственной деятельности в течение трех десятилетий, и в настоящее время продвигают ее на новый уровень с увеличением автономности систем. Это не только помогло снизить зависимость от человеческого труда и перемещения людских ресурсов, но и принесло высокую производительность. В случае защиты и безопасности беспилотные сухопутные машины используются для операций по работе со взрывчатыми веществами, материально-техническому обеспечению и наблюдению, тем самым снижая риск для жизни солдат.

Беспилотные сухопутные машины делятся на колесные, гусеничные и другие. Несмотря на то, что все они предназначены для помощи при переработке грузов и материалов, существует несколько индивидуальных беспилотных сухопутных машин, предназначенных для специальных целей.

В предстоящие годы новые навигационные технологии будут играть решающую роль в использовании беспилотных сухопутных машин как в коммерческих, так и в оборонных целях. В случае коммерческого применения будущий спрос будет поступать из таких отраслей, как электронная торговля, снабжение, сельское хозяйство, производство и горнодобывающая промышленность. Новые навигационные технологии помогут беспилотным сухопутным машинам перемещаться как по полю боя, так и в производственных цехах. По мнению аналитиков, глобальный рынок беспилотных сухопутных машин в 2016 году оценивался в $2 535,36 млн. До 2023 года он вырастет в 3,5 раза.

По прогнозам, рынок будет расти быстрыми темпами с увеличением использования беспилотных машин в различных коммерческих и военных целях.

В настоящее время Северная Америка доминирует на рынке беспилотных сухопутных машин, однако географический анализ рынка вскрывает большой потенциал для роста в азиатских странах.

Согласно анализу, Великобритания будет расти быстрее. В Европе за ней следуют Германия и Франция. Однако спрос в азиатских странах, таких как Китай, Индия, Япония и Южная Корея, будет определять темпы мирового рынка беспилотных сухопутных машин.

Основные игроки на мировом рынке беспилотных сухопутных машин следовали как органическим, так и неорганическим стратегиям для укрепления своего бизнеса и расширения ассортимента своей продукции. Интересно, что неорганические стратегии, такие как приобретения, поддерживают прекрасный баланс с органическими стратегиями, такими как запуск производства продукции в связи со спросом на нее.

Одними из ключевых игроков на мировом рынке беспилотных сухопутных машин являются:

Clearpath Robotics Inc.

  • ECA Group

  • Egemin Automation

  • Endeavor Robotics (Formerly iRobot Defense and Security)

  • General Dynamics

  • Israel Aerospace Industries (IAI)

  • John Bean Technologies Corporation

  • KION Group

  • Lockheed Martin

  • Northrop Grumman

  • Oshkosh Corporation

  • QinetiQ Group plc

  • Redsquared (RE2) Robotics

  • SEEGRID Corporation

  • SMP Robotic

  • Swisslog Holding AG

Сергей Вэй
14.08.2017

www.army-guide.com
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