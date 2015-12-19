По данным Военной инспекции польского министерства обороны, Polski Holding Obronny Sp. Z o. O. совместно с компанией Concept Sp. Z o. о. представили единственное, окончательное и наиболее выгодное предложение о приобретении машин дальней разведки Żmija (Змея). Консорциум, созданный вышеупомянутыми компаниями, предложил для данной программы платформу Wirus LPU (Lekki Pojazd Uderzeniowy — Легкая штурмовая машина). Выбор победившей заявки означает, что после более чем двух лет торгов начнутся поставки 118 автомобилей Wirus, и платформа будет получена разведывательными подразделениями польской армии. Общая стоимость заказа определена как 90,7 млн. злотых. В соответствии с принятыми критериями оценки предложения машина, предложенная подрядчиками, вместе с дополнительным пакетом, получило 100% баллов (т.е. 85% за закупочную цену и 15% за условия, связанные с гарантией). Программа предполагает, что приобретается высоко мобильная машина с колесной формулой 4×4, общая масса которой не превышает 2600 килограммов (сухой вес до 1700 килограммов). В то же время машина может перевозить трех солдат, вооружение, специализированное оборудование и не менее 900 килограммов полезной нагрузки. Машина спроектирована таким образом, чтобы обеспечивать возможность автономной работы в течение не менее 7 дней. Кроме того, машина должна быть адаптирована для транспортировки наземным (железнодорожным), морским и воздушным транспортом (в последнем случае - в грузовом отсеке самолета C-130E Hercules или на подвесе под вертолетом). Также возможно доставить машину на парашюте. На платформе должна быть установлена навесная защита, соответствующая уровню 1 по STANAG 4569. Машина должна быть способна преодолевать водные преграды глубиной не менее 500 мм без подготовки, траншеи шириной 600 мм и вертикальные препятствия до 300 мм. Двигатель должен иметь минимальную мощность 90 кВт, и он должен работать короткое время на подъеме 35 градусов и поперечном уклоне 25 градусов. Кроме того, двигатель должен стабильно работать при сопротивлении выхлопным газам на уровне 78 кПа. Колеса должны иметь диаметр не менее 15 дюймов, а шины должны иметь вставки ранфлэт. Машина в стандартном варианте должна быть оснащена лебедкой, способной тянуть не менее 65% от ее полной массы. Wirus LPU находится в разработке уже несколько лет. Первое поколение этой машины под именем LPU-1 была продемонстрирована на выставке MSPO в Кельце (Польша) еще в 2012 году. С тех пор были разработаны четыре последующих варианта. Различия между 1-м и 4-м поколениями в первую очередь касаются базового шасси. LPU-1 базировалась на шасси Toyota Hilux, а текущая итерация основана на платформе Mitsubishi L200. Изменения накопились в результате опыта, накопленного компанией Concept, а также вследствие постоянно меняющихся условий закупок. Например, неизвестно был, сколько людей должно было размещаться на платформа Żmija, поэтому LPU-1 рассчитывалась на экипаж из 4 человек. 4-е поколение, которое будет поставляться подразделениям дальней разведки, должно перевозить экипаж из трех человек - водитель, командир и стрелок. Wirus при малом весе 1700 килограммов имеет двигатель мощностью 190 л.с. с крутящим моментом 430 Нм. Основные преимущества машины - маневренность и скорость, при этом указанные характеристики сравнимы с характеристиками квадроцикла. Радиус ее поворота очень маленький, канавы или кусты не являются серьезным препятствием для этой платформы. Кабина открытая, но есть возможность закрыть ее. Wirus изготовлен из современных материалов - например, пол - из стеклопластика, что делает автомобиль легким и долговечным. По словам производителя машины, Wirus IV - Żmija - будет представлен в этом году на выставке MSPO 2017. Первоначально в процедуре закупок участвовали восемь потенциальных подрядчиков, три из которых выполнили требования заказчика. Наряду с победившим консорциумом PGZ S.A. и WZM S.A., это были компании JLR Warszawa Sp. Z o.o и AMZ Kutno Sp. Z o.o. Однако два последних консорциума не представили свои окончательные предложения.