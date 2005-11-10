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Тайвань демонстрирует новый вариант боевой бронированной машины Yunpao II на TADTE 2017
Категория: Выставки
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Военно-промышленный Центр Ordnance Readiness Development в Наньтоу для армии Тайваня продемонстрировал концепцию боевых бронированных машин Yunpao II («Дымчатый леопард» по-китайски) на выставке технологий аэрокосмической и оборонной техники TADTE 2017 в Тайбэе.
Во время выставки был показан вариант M1 боевой машины Yunpao II. Модель M1 состоит из высокомобильной платформы 8×8, в заднем отделении которой может быть установлен 120-миллиметровый миномет, а также некоторое количество готовых боеприпасов.
Yunpao II - это модульная платформа, на которую могут устанавливаться различные конфигурации вооружения для решения конкретных боевых задач.
Базовая конфигурация — это бронетранспортер с 12,7-мм пулеметом, кроме того, к основным вариантам вооружения относятся 120-мм миномет и машина огневой поддержки с 105-мм или 120-мм пушкой.
Yunpao II можно использовать в качестве бронетранспортера, боевой машины пехоты, машины огневой поддержки, управления и командования, медицинской машины.
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Сергей Вэй
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