Австралийская компания, специализирующаяся на композитных материалах, Quickstep Holdings планирует выйти из программы Thales Australia по изготовлению для австралийских сил обороны легкозащищенных машин Hawkei 4x4.

Выход ожидается в конце 2017 года и следует за объявленным намерением Quickstep реструктуризировать своею производственную деятельность, уделяя больше внимания основному направлению деятельности компании - углеродным волокнам. По словам представителей компании, реструктуризация должна обеспечить Quickstep «рост и рентабельность».

Участие субподрядчика Quickstep в программе Hawkei основано на соглашении, подписанном с Thales Australia в октябре 2014 года. По нему компания, базирующаяся в Новом Южном Уэльсе, занимается производством композитов из стекловолокна для машины, включая ее капот, бортовые экраны и грязевые щитки.

Представитель Quickstep сказал в своем заявлении: «Quickstep провела всесторонний анализ всех аспектов бизнеса Quickstep, который был завершен в июле 2017 года. Quickstep подтверждает, что в соответствии с определенным сроком программы компания прекратит непрофильные программы, которые не соответствуют нашим планам будущего роста. Это включает проект Thales Hawkei, в котором используется технология стекловолокна, которая не согласуется с бизнесом Quickstep Мы завершим текущие заказы и планируем выполнить оставшиеся заказы до конца 2017 года».

Представитель Thales Australia сказал, что компания работает с тасманской фирмой Penguin Composites над изготовлением капота и других составных сборок для Hawkei, добавив, что «не ожидается, что это повлияет на поставки проекта».

В соответствии с контрактом стоимостью AUD1,3 млрд (USD1010 млн), заключенным в 2015 году, Thales Australia возглавляет программу по изготовлению более 1000 машин Hawkei в сотрудничестве с широким кругом австралийских фирм. Thales разбила эту поставку на почти 30 основных пакетов, в том числе:

связанные с системами отопления, вентиляции и охлаждения

сборки капота

пневматические и гидравлические системы

пластиковые компоненты