Министерство обороны Филиппин рассматривает возможность вместо основных боевых танков с тяжелым вооружением приобретения для своих бронетанковых частей средних танков.

Это было подчеркнуто министром обороны Дельфином Лоренцаной (Delfin Lorenzana), когда 16 августа 2017 года его спросили журналисты о том, вызывает ли продолжающийся конфликт в плотно застроенном городе Марави, где террористы группы Маут превратили конкретные дома и здания в укрепленные боевые позиции, необходимость приобретения для армии основного боевого танка.

«На самом деле, мы не ожидаем большого количества конфликтов типа того, что происходит в Марави, в будущем, поэтому несколько средних танков будут полезными: для непредвиденных обстоятельств в условиях городской войны и для обучения», - добавил он.

Лоренцана описывает основные боевые танки как машины массой 40 тонн и более, на которых установлена крупнокалиберная пушка, в то время как средний танк - это те, которые весят не более 20 тонн и оснащаются среднекалиберной, но мощной пушкой, способной пробивать железобетонные стены.

Позже пресс-секретарь подразделения механизированной пехоты капитан Эмман Адриано (Emman Adriano) сказал, что сейчас они с большим успехом используют недавно приобретенные бронированные машины в своих операциях в городе Марави.

«Наши нынешние возможности, безусловно, способны обеспечить проведение операции в городе Марави», - добавил он.

Ранее Адриано сказал, что значительная часть бронетанковых средств страны сейчас принимают участие в текущей операций по очистке Марави от оставшихся террористов группы Маут.

«Это четыре механизированных батальона, одна кавалерийская эскадрилья и одно легко бронированное подразделение. Все наши недавно приобретенные бронированные машины теперь развернуты в городе Марави», - сказал он. Эти подразделения включают в себя более 120 бронированных машин различного типа.

Индонезия, как ближайший сосед Филиппин, рассчитывает, что танком, который лучше всего подойдет местным военным, станет средний танк, производство которого индонезийская компания PT Pindad (Persero) осваивает при помощи турецкой FNSS, и которые она планирует начать поставлять со следующего года.