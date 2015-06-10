На III Международном военно-техническом форуме «Армия-2017», который пройдет с 22 по 27 августа в Московской области не территории Конгрессно-выставочного центра «Патриот», полигона Алабино и аэродрома Кубинка, Концерн «Тракторные заводы» представит опытные образцы военной техники - гусеничный бронетранспортер БТ-3Ф, боевую машину десанта БМД-4М «Синица», модернизированную 125-мм самоходную противотанковую пушку 2С25М «Спрут-СДМ1» и модернизированную боевую машину БМП-3 с комплексом аппаратуры управления наведением ПТУР «Атака».

Кроме того, на демонстрационной площадке Концерна «Тракторные заводы» будет представлен опытный образец БМД-4М с боевым модулем «Синица» - это дальнейшее совершенствование конструкции машины для ВДВ, обеспечивающее максимальную унификацию по вооружению, системам и агрегатам с боевой машиной пехоты БМП-3.

Уже традиционно на нашей выставочной площадке можно будет увидеть и так называемый «летающий танк» - модернизированную 125-мм самоходную противотанковую пушку 2С25М «Спрут-СДМ1», созданную на волгоградской площадке Концерна «Тракторные заводы».

Боевая машина пехоты БМП-3 с комплексом аппаратуры управления наведением ПТУР «Атака» предназначена для выполнения аналогичных задач, что и штатная БМП-3, а также для борьбы с бронированными целями типа «танк». Боевая эффективность БМП-3 при установке на неё КАУ ПТУР «Атака» и нового прицельного комплекса значительно повышается относительно серийной БМП-3.

На динамическом показе современных и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники посетителям форума представится уникальная возможность ознакомиться с боевыми характеристиками военной техники, производимой Концерном «Тракторные заводы», такой как БМП-3, БМД-4, БТР-МДМ и СПП «Спрут-СД» и многими другими.

На «Армии-2017» будет продемонстрирован максимальный спектр экспортного потенциала российской высокотехнологичной продукции военного назначения, представленный в виде натурных образцов на статической экспозиции и в действии на земле, воде и в небе. Форум – это эффективная форма взаимодействия между представителями деловых кругов всей мировой военно-технической сферы.