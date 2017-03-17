Норвежская компания Kongsberg Defense Systems (KONGSBERG) заключила контракт с корейской Hanwha Land Systems на поставку Интегрированного боевого решения ICS (Integrated Combat Solution) для САУ К9, пердназнченных для Финляндии. Финляндия решила приобрести самоходные гаубицы K9 Thunder калибром 155 мм у Южной Кореи, при этом требованием финской армии было установка на поставляемые машины ICS KONGSBERG. ICS - это современная бортовая электронная цифровая система, основанная на открытых стандартах подключения, интеграции датчиков, вооружения, сетей связи и систем безопасности для перспективных машин следующего поколения. «Мы очень гордимся тем, что выбраны системным интегратором и партнером для этого современного сетевого решения для машин. Комплексное боевое решение от KONGSBERG очень хорошо подходит для оцифровки сухопутных войск и дальнейшего развития боевых систем армии», - сказал Эйрик Ли (Eirik Lie), президент Kongsberg Defence Systems.