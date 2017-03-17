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Kongsberg поставит интегрированное боевое решение для САУ К9 вооруженных сил Финляндии
Категория: ВПК
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Норвежская компания Kongsberg Defense Systems (KONGSBERG) заключила контракт с корейской Hanwha Land Systems на поставку Интегрированного боевого решения ICS (Integrated Combat Solution) для САУ К9, пердназнченных для Финляндии.
Финляндия решила приобрести самоходные гаубицы K9 Thunder калибром 155 мм у Южной Кореи, при этом требованием финской армии было установка на поставляемые машины ICS KONGSBERG.
ICS - это современная бортовая электронная цифровая система, основанная на открытых стандартах подключения, интеграции датчиков, вооружения, сетей связи и систем безопасности для перспективных машин следующего поколения.
«Мы очень гордимся тем, что выбраны системным интегратором и партнером для этого современного сетевого решения для машин. Комплексное боевое решение от KONGSBERG очень хорошо подходит для оцифровки сухопутных войск и дальнейшего развития боевых систем армии», - сказал Эйрик Ли (Eirik Lie), президент Kongsberg Defence Systems.
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Kongsberg Defence & Aerospace AS
K9 Thunder (Самоходная гаубица)
Thunder-2/Raad-2 (Самоходная гаубица)
Thunder-1/Raad-1 (Самоходная пушка)
Thunder 2 (Машина с противоминной защитой)
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