Демонстратор параллельного гибридного привода Eleketer на базе колесного бронетранспортера VAB от Renault Trucks Defense (RTD), являющийся предметом «Программы изучения тенденций» (PEA), которую французский Директорат по закупке вооружений (DGA) начал в 2012 году, прошел испытания в течение последних трех лет, проехав в общей сложности более 5000 км, половина из которых пришлась на бездорожье.

В настоящее время демонстратор выставлен в Летней школе MEDEF, французской федерации работодателей.

Представляя свой взгляд на то, чем будет оборудована военная техника будущего, этот PEA, показанный перед испытаниями в 2014 году, продемонстрировал надежность, прочность и эффективность концепции, пройдя в течение двух лет особенно сложные испытания в условиях, близких к боевой реальности.

Этот PEA, о котором компания Renault Trucks Defense сообщила 21 декабря 2012 года, находится на завершающей стадии, пройдя проверку 7 различными режимов работы, которые подтвердили свою пригодность в тому, чтобы быть установленными на продукцию компании с целью выполнения требований современных военных операций.

RTD может предложить:

гибридный режим, для снижения расхода топлива

режим защиты, для бесшумного передвижения

режим ускорителя, для быстрого ускорения при маневрах

режим быстрой дозарядки аккумуляторной батареи; APU с батареей, обеспечивающий тихий режим ожидания без встроенных генераторов

вспомогательная силовая установка с двигателем внутреннего сгорания, обеспечивающая электроэнергию высокой мощности