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Renault Trucks впервые показала демонстратор гибридных технологий VAB Eleketer
Категория: Новые технологии
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Демонстратор параллельного гибридного привода Eleketer на базе колесного бронетранспортера VAB от Renault Trucks Defense (RTD), являющийся предметом «Программы изучения тенденций» (PEA), которую французский Директорат по закупке вооружений (DGA) начал в 2012 году, прошел испытания в течение последних трех лет, проехав в общей сложности более 5000 км, половина из которых пришлась на бездорожье.
В настоящее время демонстратор выставлен в Летней школе MEDEF, французской федерации работодателей.
Представляя свой взгляд на то, чем будет оборудована военная техника будущего, этот PEA, показанный перед испытаниями в 2014 году, продемонстрировал надежность, прочность и эффективность концепции, пройдя в течение двух лет особенно сложные испытания в условиях, близких к боевой реальности.
Этот PEA, о котором компания Renault Trucks Defense сообщила 21 декабря 2012 года, находится на завершающей стадии, пройдя проверку 7 различными режимов работы, которые подтвердили свою пригодность в тому, чтобы быть установленными на продукцию компании с целью выполнения требований современных военных операций.
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Renault Vehicles Industriels, Defence Direction
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