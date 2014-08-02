Белорусская оборонная фирма «Минотор-Сервис» представила новое семейство легких бронированных машин Витим на Международной военно-технической выставке Армия-2017, которая прошла в Подмосковье.

Во время выставки были продемонстрированы два варианта - многоцелевая легкая боевая бронированная машина Витим 4×4 и универсальный бронетранспортер Витим 668240 6×6.

По данным «Минотор-Сервис», корпус новых машин является несущим, он бронирован и защищает экипаж как от пуль стрелкового оружия, так и от взрыва под днищем ручных гранат Ф-1 или РГО, а также против безоболочных взрывчатых веществ, содержащих эквивалент 0,5 кг тротила.

«Минотор-Сервис» разрабатывает, производит и обслуживает гусеничные боевые бронированные машины, предназначенные для использования как сухопутными войсками, так и подразделениями морской пехоты.