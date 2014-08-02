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«Минотор-Сервис» представил новые легкие бронированные машины на Армия-2017
Категория: Выставки
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Белорусская оборонная фирма «Минотор-Сервис» представила новое семейство легких бронированных машин Витим на Международной военно-технической выставке Армия-2017, которая прошла в Подмосковье.
Во время выставки были продемонстрированы два варианта - многоцелевая легкая боевая бронированная машина Витим 4×4 и универсальный бронетранспортер Витим 668240 6×6.
По данным «Минотор-Сервис», корпус новых машин является несущим, он бронирован и защищает экипаж как от пуль стрелкового оружия, так и от взрыва под днищем ручных гранат Ф-1 или РГО, а также против безоболочных взрывчатых веществ, содержащих эквивалент 0,5 кг тротила.
«Минотор-Сервис» разрабатывает, производит и обслуживает гусеничные боевые бронированные машины, предназначенные для использования как сухопутными войсками, так и подразделениями морской пехоты.
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Сергей Вэй
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