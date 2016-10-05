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AM General получает пятилетний контракт на поставку 11560 HMMWV
Категория: ВПК
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Контрактное управление армии США заключило с поставщиком легких тактических машин AM General 5-летний контракт в рамках программы Иностранные военные продажи (FMS) на поставку 11 560 новых высокомобильных универсальных колесных машин HMMWV (Mobility Multipurpose Wheeled Vehicles). Общая стоимость контракта составляет около 2,2 млрд долларов.
«HMMWV по-прежнему является самым востребованным тактическим средством для военных и государственных заказчиков по всему миру, демонстрируя свою актуальность и надежность, обеспечивая при этом готовность к поставкам по доступной цене для США, наших союзников и партнеров по коалиции», - сказал президент и генеральный директор AM General Энди Хоув (Andy Hove). «Сегодняшнее объявление о контракте еще раз подтверждает репутацию HMMWV как современной, проверенной, быстро развертываемой, универсальной, прочной и доступной легкий тактической машины».
Согласно подписанному контракту, AM General предоставит широкую гамму вариантов, среди прочего включая бронированные машины огневой поддержки, грузовики, машины связи и машины скорой помощи. Техника, поставляемая по этому контракту, базируется на существующей общей базе HMMWV, которых на сегодняшний день во всем мире эксплуатируется более 250 000 единиц в более чем 60 различных странах.
Платформа HMMWV выполняет больше специализированных функций, чем любая другая тактическая машина в мире. Современный HMMWV, изготовленный AM General, включает в себя высокопроизводительную, прочную и надежную автомобильную систему. У него установлен усовершенствованный двигатель (у которого на 70% увеличен крутящий момент), трансмиссия (дополнительная ускоряющая передача в сочетании с 2-скоростной полноприводной трансмиссией), система охлаждения (увеличение производительности на 50%), электрическая система (увеличение мощности на 400%), подвеска и шасси (увеличение грузоподъемности на 50%), которые все вместе обеспечивают пользователям по всему миру значительное повышение мощности, эффективности и грузоподъемности в сочетании с уровнями защиты от взрывов и баллистических поражающих факторов.
AM General продолжает разрабатывать, испытывать и внедрять эти усовершенствования в высокоэффективную программу HMMWV.
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Сергей Вэй
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HMMWV (Тактический автомобиль)
HMMWV (Тактический автомобиль)
M998 HMMWV (Тактический автомобиль)
M997 HMMWV (Медицинская машина)
M996 HMMWV (Медицинская машина)
M1145 HMMWV (Бронированный автомобиль)
M1123 Heavy HMMWV (Грузовой автомобиль)
M1025 HMMWV (Тактический автомобиль)
M1026 HMMWV (Тактический автомобиль)
M1035 HMMWV (Медицинская машина)
M1037 S-250 HMMWV (Грузовой автомобиль)
M1038 HMMWV (Тактический автомобиль)
M1043 HMMWV (Бронированный автомобиль)
M1044 HMMWV (Бронированный автомобиль)
M1097 Heavy HMMWV (Грузовой автомобиль)
M1151P1 HMMWV (Бронированный автомобиль)
M997A3 HMMWV (Медицинская машина)
HMMWV/Hawkeye 105 (Самоходная гаубица)
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