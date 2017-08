Контрактное управление армии США заключило с поставщиком легких тактических машин AM General 5-летний контракт в рамках программы Иностранные военные продажи (FMS) на поставку 11 560 новых высокомобильных универсальных колесных машин HMMWV (Mobility Multipurpose Wheeled Vehicles). Общая стоимость контракта составляет около 2,2 млрд долларов. «HMMWV по-прежнему является самым востребованным тактическим средством для военных и государственных заказчиков по всему миру, демонстрируя свою актуальность и надежность, обеспечивая при этом готовность к поставкам по доступной цене для США, наших союзников и партнеров по коалиции», - сказал президент и генеральный директор AM General Энди Хоув (Andy Hove). «Сегодняшнее объявление о контракте еще раз подтверждает репутацию HMMWV как современной, проверенной, быстро развертываемой, универсальной, прочной и доступной легкий тактической машины». Согласно подписанному контракту, AM General предоставит широкую гамму вариантов, среди прочего включая бронированные машины огневой поддержки, грузовики, машины связи и машины скорой помощи. Техника, поставляемая по этому контракту, базируется на существующей общей базе HMMWV, которых на сегодняшний день во всем мире эксплуатируется более 250 000 единиц в более чем 60 различных странах. Платформа HMMWV выполняет больше специализированных функций, чем любая другая тактическая машина в мире. Современный HMMWV, изготовленный AM General, включает в себя высокопроизводительную, прочную и надежную автомобильную систему. У него установлен усовершенствованный двигатель (у которого на 70% увеличен крутящий момент), трансмиссия (дополнительная ускоряющая передача в сочетании с 2-скоростной полноприводной трансмиссией), система охлаждения (увеличение производительности на 50%), электрическая система (увеличение мощности на 400%), подвеска и шасси (увеличение грузоподъемности на 50%), которые все вместе обеспечивают пользователям по всему миру значительное повышение мощности, эффективности и грузоподъемности в сочетании с уровнями защиты от взрывов и баллистических поражающих факторов. AM General продолжает разрабатывать, испытывать и внедрять эти усовершенствования в высокоэффективную программу HMMWV.