Представитель малайзийской компании Deftech представил 29 августа 2017 года во время парада в честь объявления Малайзией независимости в 1942 году переоборудованный опытный образец машины материально-технического снабжения Condor 4x4.

Первоначально машина была поставлена Малайзии Rheinmetall MAN в варианте бронетранспортер (APC), в новом варианте она была переоборудована в грузовую машину, основное назначение которой состоит в транспортировке и поддержке беспилотного летательного аппарата Aludra, выпускаемого Deftech, хотя машина может также использоваться для общей материально-технической поддержки.

Доработка включает в себя удаление верхней половины десантного отделения бронетранспортера и преобразование освобожденного пространства в кузов для перевозки контейнеров под защитой. При исключении десантного отделения экипаж машины в настоящее время ограничен только водителем и командиром.

Deftech также рассматривает возможность установки на машину крана-погрузчика для облегчения погрузки и разгрузки.

Опытный образец машины был разработан в конце 2015 года компанией Deftech по собственной инициативе, основанной на требованиях к защищенной мобильной машине для перевозки БПЛА Aludra.

Система БПЛА Aludra ранее была принята на вооружение и Deftech получила контракт на оказание услуг по поддержке операций Малайзийских вооруженных сил в Восточной Малайзии, хотя контракт недавно истек и находится в процессе пересмотра.

Хотя вариант машины материально-технической поддержки в настоящее время не является требованием малайзийской армии, однако генерал армии Малайзии (ныне начальник сил обороны) Раджа Афанди (Raja Affandi) сказал в апреле 2016 года на выставке Defense Services Asia (DSA), что планы армии распространяются на модернизацию и обновление ее парка Condor - если финансирование программы будет утверждено - и в соответствии с планами по крайней мере часть этих машин будет переоборудована в машины с кузовом для перевозки грузов.

Deftech также продемонстрировал опытный образец модернизированного Condor на параде. Эта модернизация связана с заменой 168-сильного двигателя Mercedes Benz на двигатель Deutz мощностью 215 л.с., заменой жесткого моста независимой подвеской, установкой автоматической коробки передач вместо механической, и нового кузова. Новая силовая установка обеспечивает увеличение крутящего момента с 491 Нм при 1600 об/мин до 800 Нм при 1200-1700 об/мин.