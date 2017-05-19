Последний представитель артиллерийских систем Patria — минометная установка Nemo Container, впервые продемонстрированная на IDEX 2017, успешно завершила свои первые огневые испытания на платформе грузовика.

Patria интенсивно проводила в Финляндии испытания Nemo Container как на внедорожном грузовике Sisu ETP E13 8x8, так и автономно, с земли. Эти испытания были сосредоточены главным образом на проверке интеграции системы миномета Nemo в морской контейнер - другими словами, тестирование интерфейса системы башенного миномета и 20-футового морского контейнера. Кроме того, еще одной важной частью стала проверка интерфейса контейнера Patria Nemo Container и шасси Sisu ETP E13 8x8.

Patria Nemo Container вел себя, как и ожидалось, и концепция системы из 20-футового морского контейнера с 120-мм башенного миномета доказала свое право на жизнь, продемонстрировав непредвиденную гибкость в сочетании с мобильностью и огневой мощью. Он способен работать как автономный миномет, ведущий огонь как прямой, так и непрямой наводкой, поэтому идеально подходит для защиты базы. Более того, Nemo Container доказал, что он мобилен и подвижен, как и его «братья», установленные непосредственно на сухопутную бронетехнику (Patria Nemo) или военно-морские платформы (Patria Nemo Navy). Patria Nemo Container прекрасно функционировал, находясь на грузовике-контейнеровозе - на этот раз на бронированном Sisu ETP13 8x8. Быстрая реакция, точность наведения и стрельбы, огневая мощь, защита, мобильность - были подтверждены все характеристики.

Patria Nemo Container открывает новый сегмент рынка, объединив преимущества современных башенных минометных систем с неограниченным разнообразием платформ, на которых они могут транспортироваться - как на суше, так и на море.