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RHEINMETALL на MSPO 2017
Категория: Выставки
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В этом году, с 5 по 8 сентября, Rheinmetall представляет в Кельце, Польша, множество продуктов и услуг на выставке MSPO. Немецкая высокотехнологичная группа из Дюссельдорфа демонстрирует решения как для внешней, так и для внутренней безопасности.
Впервые на MSPO появится демонстратор мобильного высокозащищенного семейства боевых машин Lynx. Lynx выпускается в двух версиях: KF 31 (представлена на дисплее) и KF 41. KF обозначает Kettenfahrzeug, по-немецки «гусеничная машина»; номер относится к военному весовому классу машины. Обе версии могут быть приспособлены для решения множества различных задач, например, выступать в качестве боевых машин пехоты или бронированных разведывательных и дозорных средств наблюдения. Версия БМП KF 31, представленная на MSPO, оснащена двухместной башней Lance, оснащенной в качестве основного вооружения автоматическим пушкой Rheinmetall MK30-2/ABM с возможностью вести огонь снарядами с воздушным подрывом. На нее также установлена спаренная пусковая установка противотанковых управляемых ракет Spike. Основанная на отработанных и проверенных компонентах и технологиях, Lynx теперь является одной из самых современных в мире боевых машин среднего веса. Таким образом, она является привлекательной альтернативой для многочисленных проектов модернизации вооруженных сил. Lynx KF 31 с башней Lance недавно продемонстрировали свою эффективность на тендерных испытаниях, организованных европейским партнером НАТО.
Кроме того, посетители MSPO 2017 могут узнать об обширном опыте Rheinmetall в области танков Leopard 2. Он варьируется от комплексных программ технического обслуживания и модернизации до современных концепций вооружения и уникальных разработок, которые являются следствием того, что компания является давним производителем оригинального оборудования. Технологии обучения и моделирования для экипажей Leopard 2 также занимают видное место в ассортименте продукции Rheinmetall.
В промышленном партнерстве с Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) и Zaklady Mechaniczne Bumar- Łabędy S.A. (ZMBL) Rheinmetall в настоящее время модернизирует 128 боевых танков Leopard 2A4, доводя их до нового и усовершенствованного стандарта Leopard 2 PL. Сам танк Leopard 2 PL представлен на стенде PGZ, польского партнера Rheinmetall.
Rheinmetall также продемонстрировал свой обширный опыт в области систем вооружения и боеприпасов, а также приборов наблюдения, не говоря уже о своей ведущей роли в вооружении ПВО.
Сильная команда в Польше
Основанная в августе 2016 года, Rheinmetall Defense Polska символизирует повышенное присутствие Rheinmetall в Центральной Европе. Дочерняя компания Rheinmetall Landsysteme GmbH, компания имеет два отделения: одно в Варшаве и одно в Гливице. Она является партнером польской оборонной промышленности, а также поставляет вооруженным силам Польши технологическую и материально-техническую поддержку. ZMBL и Rheinmetall Defense Polska выиграли заказ на модернизацию парка танков Leopard 2A4 в Польше, который осуществляется в тесном сотрудничестве с другими польскими подрядчиками, такими как PCO, OBRUM и ZM Tarnow, обеспечивая очень высокий уровень участия польской промышленности. Кроме того, Rheinmetall Defense Polska создает свои собственные мощности для оказания услуг польской промышленности и польским вооруженным силам, таких как консультации, поддержка на месте, обучение, ремонт компонентов, поставки запасных частей и т.д. Она также предполагает сотрудничать с польскими и иностранными компаниями в производстве и ремонтных работах.
Кроме того, Rheinmetall Defense Polska одновременно служит польским центром для всех оборонных компаний Rheinmetall, что делает ее первой точкой контакта для польского правительства и вооруженных сил, а также польских военных подрядчиков. Этот подход с одним лицом к клиенту обеспечивает четкие связи между Польшей и оборонной группой Rheinmetall.
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Сергей Вэй
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Rheinmetall Denel Munition (Pty) Ltd - RDM
Lynx (Разведывательная машина)
Lynx (Бронетранспортер колесный)
Lynx (Многоствольная ракетная установка)
Lynx KF 31 (Боевая машина пехоты)
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