Два новых варианта опытных образца на базе бронетранспортера Rosomak польской армии демонстрируются в MSPO в этом году в попытке предвосхитить потенциальные потребности вооруженных сил в высокомобильной бронетехнике.

Одноименная компания Rosomak представила на выставке новые варианты на базе выпускаемой в Польше по лицензии Patria AMV. Это варианты включают в себя две различные системы вооружения, оптимизированные для нейтрализации основных боевых танков. Одна - 120-мм пушка, а другая - управляемыми противотанковыми ракетами.

Самоходная противотанковая ракетная установка представляет собой вариант Rosomak 6х6 и оснащена комплексом Spike, установленным на крыше, способным выпустить четыре ракеты. Произведенный израильской компанией Rafael Spike является предпочтительным противотанковым ракетным решением для польских вооруженных сил, и несколько его вариантов уже установлены на ряд платформ.

Представитель Rosomak сказал, что компания вела технические дискуссии с польским министерством обороны по поводу подобных машин, однако на них ещё нет твердого заказа.

В представленной на выставке машине Rosomak 8x8 используется 120-мм башня Hitfact итальянской компании Oto Melara, трехместная система, оптимизированная для установки на легкие истребители танков, которая уже находится на вооружении итальянской армии в составе ее мобильной артиллерийской системы Centauro. Ранее Rosomak демонстрировала башню Cockerill XC-8 от бельгийской компании CMI Defense, в которой также используется 120-мм противотанковая пушка.

Представитель Росомак сказал, что для интеграции Hitfact общая длина машины была увеличена, и что разработка заняла около шести месяцев. Он добавил, что на данный момент машина остается на этапе опытного образца и в первую очередь предназначена для демонстрации польским вооруженным силам, что возможно сделать на базе Rosomak.

Польская армия продолжает получать различные варианты Rosomak, и в настоящее время идет поставка варианта машины технической разведки (WRT), который имеет кран грузоподъемностью 1,3 тонны, а также специализированное оборудование, которое позволяет экипажу выполнять диагностику, техническое обслуживание и восстановление машин.

В следующем году запланированы первые поставки варианта технического восстановления (WPT). Этот вариант включает в себя более тяжелый кран, поддерживаемый двумя гидравлическими аутригерами, а также лезвие бульдозера. Это более тяжелая машина может также получить обновленный двигатель, существующий Scania DC12 может быть заменён на более мощный DC13.

Среди других вариантов Rosomak боевая машина пехоты с башней, вооруженной с 30-мм пушкой, 120-мм самоходный миномет, известный как Rak, машина управления и командования, разведывательная машина, машина противовоздушной обороны и машина радиобиохимической разведки.

На выставке MSPO Росомак также показала тактическую машину Eagle 5 4x4 от General Dynamics European Land Systems. Две компании объединили свои усилия, чтобы предложить Eagle 5 для тендера по теме Mustang польского Министерства обороны, который нацелен на обновление парка машин 4x4 в польской армии. Это предложение, в случае успеха, скорее всего, приведет к местному производству Eagle 5 компанией Rosomak.

На дисплее демонстрировался Eagle 5, на котором установлен боевой модуль с дистанционным управлением Samson Mini от Rafael с противотанковыми ракетами Spike.