На 25-й выставке MSPO, проходящей с 5 по 8 сентября 2017 года в Кельце, Польша, Nexter, французский производитель бронированных машин, демонстрирует свой известный TITUS.

TITUS создан на шасси грузовика Tatra 6x6, который приводится в движение дизельным двигателем мощностью 500 л.с., что обеспечивает машине исключительную мобильность. Наряду с броневой защитой последнего поколения, которая соответствует уровню 2 по STANAG и может быть доведена до уровня 4, TITUS также имеет противоминную защиту до уровня 4a/4b и защиту от взрывов самодельных взрывных устройств мощностью до 150 кг тротила, благодаря оригинальной конструкции Nexter SAFEPRO (подвешенный пол, поглощающие энергию сидение и т.д.). Можно добавить защиту РПГ.

Таким образом, отделение может быть быстро и безопасно перевезено на поле боя. Кроме того, машина обеспечивает экипажу (водитель, наводчик и командир десанта) и десанту долгое время находиться на местности, Nexter организовал в корпусе отличную среду обитания. Внутренний объем превышает 14 м3 (4 м3 приходится на емкости для хранения), а корпус, который без препятствий можно пройти с носа до кормы, открывается наружу рампой с минимальным расстоянием от земли 280 мм, которая облегчает выход и вход.

Машина может быть оснащена боевым модулем с дистанционным управлением, вооруженным оружием калибром от 7,62 до 25 мм или 40-мм гранатометом, в зависимости от уровня угроз. Система управления огнем имеет тепловизор последнего поколения и лазерный дальномер. Два легких пулемета можно установить дополнительно на корму машины.

TITUS полностью интегрирован в сеть C4I через ветронику последнего поколения. Система управления боем Nexter FINDERS обеспечивает ситуационную осведомленность, дополненную по периметру системой камер, и интегрирована с малыми разведывательными дронами Nerva LG или Novadem, которые могут безопасно демонтироваться с машины.

Чтобы обеспечить защиту от всех видов угроз, TITUS может настраивается и эксплуатироваться в разных конфигурациях. В варианте с «меньшей интенсивностью» TITUS имеет боевой модуль с дистанционным управлением и пулеметом калибра 7,62 мм, уровень защиты 2, передний экран для защиты от толпы, бульдозер, нелетальное вооружение, В других конфигурациях уровень вооружения и защиты растет.