Чешская компания HCP представляет свою машину HUSAR 4x4 на MSPO 2017. Она представляет собой новейшую версию семейства тактической высокомобильной военной техники, разработанную чешской компанией Tatra. HUSAR отвечает всем стандартам НАТО, а также индивидуальным требованиям заказчиков.

Благодаря своим качествам, она особенно полезна для выполнения различных заданий. Шасси предназначено для использования в качестве платформы для всех видов специальных машин. Конструкция HUSAR облегчает эксплуатацию машины в самых сложных климатических условиях и регионах, характеризующихся как очень высокими, так и низкими температурами. В базовой версии HUSAR предназначен для перевозки шести полностью экипированных солдат. Машина обеспечивает достаточный уровень защиты от оружия массового поражения и баллистическую защиту уровня 3 по STANAG 4569, а также противоминную защиту уровня 2a/2b. Конструкция машины позволяет перевозить большое количество грузов, сохраняя при этом высокую скорость в самых сложных условиях.

Шасси Tatra, используемое в этой машине, является результатом многолетнего опыта конструкторов. Полноприводная ходовая часть HUSAR имеет независимую подвеску всех колес. Это уникальное, но проверенное и надежное решение. В настоящее время Tatra известна во всем мире своими решениями для шасси, которые сочетают отличную управляемость, низкую стоимость обслуживания и высокий комфорт вождения. Предлагаемая платформа HUSAR может стать базой для многих специализированных машин, таких как разведывательные, командирские или противотанковые варианты.