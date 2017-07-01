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Компания HCP представила машину HUSAR 4x4 на MSPO 2017

Категория: Выставки

Чешская компания HCP представляет свою машину HUSAR 4x4 на MSPO 2017. Она представляет собой новейшую версию семейства тактической высокомобильной военной техники, разработанную чешской компанией Tatra. HUSAR отвечает всем стандартам НАТО, а также индивидуальным требованиям заказчиков.

Благодаря своим качествам, она особенно полезна для выполнения различных заданий. Шасси предназначено для использования в качестве платформы для всех видов специальных машин. Конструкция HUSAR облегчает эксплуатацию машины в самых сложных климатических условиях и регионах, характеризующихся как очень высокими, так и низкими температурами. В базовой версии HUSAR предназначен для перевозки шести полностью экипированных солдат. Машина обеспечивает достаточный уровень защиты от оружия массового поражения и баллистическую защиту уровня 3 по STANAG 4569, а также противоминную защиту уровня 2a/2b. Конструкция машины позволяет перевозить большое количество грузов, сохраняя при этом высокую скорость в самых сложных условиях.

Шасси Tatra, используемое в этой машине, является результатом многолетнего опыта конструкторов. Полноприводная ходовая часть HUSAR имеет независимую подвеску всех колес. Это уникальное, но проверенное и надежное решение. В настоящее время Tatra известна во всем мире своими решениями для шасси, которые сочетают отличную управляемость, низкую стоимость обслуживания и высокий комфорт вождения. Предлагаемая платформа HUSAR может стать базой для многих специализированных машин, таких как разведывательные, командирские или противотанковые варианты.

Сергей Вэй
08.09.2017

www.army-guide.com
Действия...
  
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TATRA, a. s.

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