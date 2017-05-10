Статьи >>
Otokar участвует на выставке MSPO 2017 с бронетранспортерами Cobra II и Ural
Категория: Выставки
|
Otokar, крупнейшая в Турции частная оборонная компания, демонстрирует две своих машины на выставке MSPO 2017, крупнейшей выставке оборонной промышленности в Центральной и Восточной Европе. Эти машины - COBRA II и URAL, которые впервые представлены в регионе.
URAL — бронированный пикап с одноместной кабиной. Машина была разработана для снабжения жизненно важными материалами, такими как топливо, продукты питания и вода во время проведения операций. Она имеет бронированную кабину, моторное отделение и дополнительное место с возможностью посадки 1+1. Машина также оснащена погоном с пулеметом, имеющим круговое вращение.
На пикапе URAL, демонстрируемом на MSPO 2017, имеется «подушка-цистерна» и отсеки для подачи воды или топлива на рабочие места. Эти плоские резервуары можно сложить, когда они не используются, и они хранятся, не занимая много места. В качестве альтернативы, задний кузов можно заменить в течение нескольких минут на топливный бак емкостью 1500 литров.
Другая продемонстрированная машина - это COBRA II, платформа, имеющая превосходную мобильность, отличную защиту экипажа, огневую мощь и специальное оборудование для проведения операций. Варианты COBRA II включают в себя:
COBRA II может перевозить экипаж из 9 человек, обеспечивая отличные характеристики во всех климатических условиях и на любой местности.
|
Сергей Вэй
|
Анкара заключает контракт BMC на 529 бронированных машин
12.08.2017
Турецкий SSM после отклонения предложения Otokar откроет новый тендер на серийное производство танка Altay
16.06.2017
Бронированный пикап URAL впервые продемонстрирован Otokar на IDEF 2017
13.05.2017
Otokar на выставке IDEF 2017 демонстрирует новый вариант танка ALTAY-AHT
10.05.2017
OTOKAR Otobus Karoseri Sanayi A.S.
URAL OPTICAL & MECHANICAL PLANT FSUE
AVTOURAL Trading House - General Dealer of Ural Automobile Works JSC
Ural Automobile Engine Plant - UAMZ
Ural-44202 (Грузовой автомобиль)
Ural-4320 (Грузовой автомобиль)
Ural-44202 (Грузовой автомобиль)
Ural-4320-10 (Грузовой автомобиль)
Ural-43206 (Грузовой автомобиль)
COBRA II (Бронетранспортер колесный)
Ural-63095 Tajfun-U (Машина с противоминной защитой)
Ural 4x4 (Бронетранспортер колесный)
Ural-63704-0010 Tornado-U (Грузовой автомобиль)
Ural-53099 Tajfun-U (Машина с противоминной защитой)
Ural-4320VV (Грузовой автомобиль)
Обсуждение