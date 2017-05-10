Otokar, крупнейшая в Турции частная оборонная компания, демонстрирует две своих машины на выставке MSPO 2017, крупнейшей выставке оборонной промышленности в Центральной и Восточной Европе. Эти машины - COBRA II и URAL, которые впервые представлены в регионе.

URAL — бронированный пикап с одноместной кабиной. Машина была разработана для снабжения жизненно важными материалами, такими как топливо, продукты питания и вода во время проведения операций. Она имеет бронированную кабину, моторное отделение и дополнительное место с возможностью посадки 1+1. Машина также оснащена погоном с пулеметом, имеющим круговое вращение.

На пикапе URAL, демонстрируемом на MSPO 2017, имеется «подушка-цистерна» и отсеки для подачи воды или топлива на рабочие места. Эти плоские резервуары можно сложить, когда они не используются, и они хранятся, не занимая много места. В качестве альтернативы, задний кузов можно заменить в течение нескольких минут на топливный бак емкостью 1500 литров.

Другая продемонстрированная машина - это COBRA II, платформа, имеющая превосходную мобильность, отличную защиту экипажа, огневую мощь и специальное оборудование для проведения операций. Варианты COBRA II включают в себя:

машину разведки и наблюдения, которую в этом году начала эксплуатировать турецкая армия

бронетранспортер, который также поставляется в версии с правосторонним рулем на экспортные рынки с боевым модулем BAŞOK

COBRA II может перевозить экипаж из 9 человек, обеспечивая отличные характеристики во всех климатических условиях и на любой местности.