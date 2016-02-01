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Гусеничная БМП ASCOD представлена на MSPO 2017
Категория: Выставки
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На выставке MSPO 2017 General Dynamics European Land Systems, европейское подразделение американской компании General Dynamics, демонстрирует бронированную гусеничную машину ASCOD в варианте боевой машины пехоты.
Семейство ASCOD - идеальный ответ на изменение тактических задач в нынешних и будущих сражений.
Живучесть, мобильность и надежность являются основными особенностями этой модульной бронированной машины среднего весового класса. Она готова к решительным действиям на любом театре боевых действий в составе тяжелых бронированных подразделений и выполнять при этом различные задачи. Транспортируемая по воздуху, готовая к оперативной работе и высоконадежная, это передовая техника, универсальный результат обширных исследований, соответствующий требованиям XXI века. ASCOD означает скорость, оптимальную защиту и готовность к работе днем и ночью независимо от погодных условий. Она имеет сетевые возможности и готова работать с любой современной архитектурой управления и командования. Международная система материально-технического снабжения и легкость технического обслуживания присущи всем вариантам ASCOD.
Первая версия машины поступила в австрийскую армию под именем Ulan и в испанскую под названием Pizarro. Последний вариант ASCOD был выбран в сентябре 2014 года британской армией для замены устаревшего семейства CVRT. В Британии семейство называется Scout SV.
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Сергей Вэй
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ASCOD (PIZARRO/ULAN) (Боевая машина пехоты)
ASCOD II (ULAN) (Боевая машина пехоты)
ASCOD SV (Боевая машина пехоты)
SCOUT SV Ajax (Боевая машина пехоты)
ASCOD II APC (Боевая машина пехоты)
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