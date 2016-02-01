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Гусеничная БМП ASCOD представлена на MSPO 2017

Категория: Выставки

На выставке MSPO 2017 General Dynamics European Land Systems, европейское подразделение американской компании General Dynamics, демонстрирует бронированную гусеничную машину ASCOD в варианте боевой машины пехоты.

Семейство ASCOD - идеальный ответ на изменение тактических задач в нынешних и будущих сражений.

Живучесть, мобильность и надежность являются основными особенностями этой модульной бронированной машины среднего весового класса. Она готова к решительным действиям на любом театре боевых действий в составе тяжелых бронированных подразделений и выполнять при этом различные задачи. Транспортируемая по воздуху, готовая к оперативной работе и высоконадежная, это передовая техника, универсальный результат обширных исследований, соответствующий требованиям XXI века. ASCOD означает скорость, оптимальную защиту и готовность к работе днем и ночью независимо от погодных условий. Она имеет сетевые возможности и готова работать с любой современной архитектурой управления и командования. Международная система материально-технического снабжения и легкость технического обслуживания присущи всем вариантам ASCOD.

Первая версия машины поступила в австрийскую армию под именем Ulan и в испанскую под названием Pizarro. Последний вариант ASCOD был выбран в сентябре 2014 года британской армией для замены устаревшего семейства CVRT. В Британии семейство называется Scout SV.

Сергей Вэй
08.09.2017

www.army-guide.com
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ASCOD AIE

ASCOD AIE

ASCOD (PIZARRO/ULAN) (Боевая машина пехоты)

ASCOD 105 (Легкий танк)

ASCOD 105 LRF (Легкий танк)

ASCOD II (ULAN) (Боевая машина пехоты)

ASCOD SV (Боевая машина пехоты)

SCOUT SV Ajax (Боевая машина пехоты)

ASCOD II APC (Боевая машина пехоты)

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