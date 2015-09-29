Южноафриканская компания Milkor, специализирующаяся на выпуске оружия, приступила к стратегии диверсификации своей продукции, и первым результатом станет опытный образец бронированной машины 4х4, которую она представит на выставке Defense Security and Equipment International (DSEI) в Лондоне на следующей неделе.

Данная выставка является одной из крупнейших в мире в своем роде и привлекает посетителей со всего мира.

В течение почти сорока лет с момента своего создания Milkor производила исключительно 40-мм гранатометы. Он поставила более 60 000 единиц данного оружия военным и правоохранительным органам в более чем 60 странах.

В течение следующего года компания планирует продолжить диверсификацию. Новая стратегия стала результатом тщательного исследования рынка в прошлом году.

Компания планирует в начале следующего года начать производство бронетранспортера, который ориентирован прежде всего на рынки стран Африки и развивающихся стран.

Помимо военного использования в качестве бронетранспортера и командирской машины, Milkor 4х4 может также использоваться полицией и силами безопасности с различными целями, в том числе в борьбе с беспорядками и в качестве медицинской машины.

Компания дает немного информации о характеристиках Milkor 4х4, кроме того, что у нее имеется V-образный корпус для улучшения защиты от мин и уровень баллистической защиты соответствует B7. Этот уровень позволяет защитить экипаж от бронебойных пуль. Milkor сообщает, что она также планирует принять меры защиты от самодельных взрывных устройств (СВУ).

Машина может перевозить восемь человек десанта и два члена экипажа. Для установки на машину будут предложены различные системы вооружения, включая боевой модуль с дистанционным управлением с автоматическим гранатометом.