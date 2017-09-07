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Новый истребитель танков Rosomak 6x6 с ракетами Spike NLOS продемонстрирован на MSPO 2017 в Польше
Категория: Выставки
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Новый колёсный истребитель танков 6x6 представлен PGZ в рамках Международной выставки оборонной промышленности MSPO 2017 в Польше. Машина оснащена новой башней с дистанционным управлением, вооруженной четырьмя пусковыми установками противотанковой управляемой ракеты большой дальности Spike NLOS.
Конструкция машины базируется на проверенной концепции, используемой в семействе бронетранспортеров Rosomak. Высокая мощность в сочетании с небольшими размерами и весом обеспечивает хорошую мобильность в любых условиях. Броня машины обеспечивает баллистическую защиту уровня 2 по STANAG 4569 при обстреле под любым углом, и уровень 4 спереди, под углом 60°.
Основным вооружением истребителя танков 6x6 является многоцелевая противотанковая ракета с электрооптическим управлением - Spike NLOS с беспроводным каналом передачи данных в реальном времени, которая имеет дальность стрельбы до 25 км.
Система SPIKE NLOS может использоваться как для стрельбы прямой наводкой, с использованием режима LOBL (Lock-on Before Launch - захват перед пуском), так и при стрельбе с закрытой позиции, в режиме автоматического полета с использованием целеуказания и инерционной системы навигации.
Двунаправленная линия радиочастотной передачи данных позволяет передавать видеоизображение с ракеты оператору, а также управлять ракетой в реальном времени.
SPIKE NLOS может поражать важные цели с высокой точностью, что позволяет эффективно задействовать ее в городской застройке с минимальным побочным ущербом. Система также может быть оснащена различными боеголовками, такими как противотанковые, осколочные или противобункерные.
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Сергей Вэй
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