Опытный образец среднего боевого танка KAPLAN в Индонезии будет показан на День армии.

Турецкий производитель бронированных машин компания FNSS и индонезийская PT Pindad работают над изготовлением в Индонезии танка KAPLAN, сообщило агентство Anadolu в пятницу, 8 сентября 2017 года.

Официальные лица из Турции и Индонезии недавно обсудили ход выполнения соглашения о сотрудничестве, в том числе текущий проект по созданию боевого танка среднего веса.

Генеральный директор по оборонному потенциалу Индонезии Сутримо Сумарлан (Sutrimo Sumarlan) сказал агентству Anadolu: «Это шестая ежегодная встреча, посвященная сотрудничеству в оборонной промышленности. Встреча, на которой мы оценивали прогресс взаимовыгодных соглашений. Мы также обменялись информацией и представили продукты, созданные оборонной промышленностью в рамках соглашений."

В дополнение к проекту танков KAPLAN «Турция предложила конструкторское и технологическое сотрудничество в отношении подводных лодок типа 214», - сказал Сумарлан.

Сумарлан далее заявил, что Анкара обсудила с Джакартой совместное производство беспилотных летательных аппаратов MALE.