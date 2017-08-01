Статьи >>

Опытный образец турецко-индонезийского среднего танка находится на этапе завершения

Категория: ВПК

Опытный образец среднего боевого танка KAPLAN в Индонезии будет показан на День армии.

Турецкий производитель бронированных машин компания FNSS и индонезийская PT Pindad работают над изготовлением в Индонезии танка KAPLAN, сообщило агентство Anadolu в пятницу, 8 сентября 2017 года.

Официальные лица из Турции и Индонезии недавно обсудили ход выполнения соглашения о сотрудничестве, в том числе текущий проект по созданию боевого танка среднего веса.

Генеральный директор по оборонному потенциалу Индонезии Сутримо Сумарлан (Sutrimo Sumarlan) сказал агентству Anadolu: «Это шестая ежегодная встреча, посвященная сотрудничеству в оборонной промышленности. Встреча, на которой мы оценивали прогресс взаимовыгодных соглашений. Мы также обменялись информацией и представили продукты, созданные оборонной промышленностью в рамках соглашений."

В дополнение к проекту танков KAPLAN «Турция предложила конструкторское и технологическое сотрудничество в отношении подводных лодок типа 214», - сказал Сумарлан.

Сумарлан далее заявил, что Анкара обсудила с Джакартой совместное производство беспилотных летательных аппаратов MALE.

Сергей Вэй
09.09.2017

www.army-guide.com
Действия...
  
Версия для печати
  
Версия для печати  
rss
  
favorite
  

На MSPO 2017 продемонстрирована новая БМП Borsuk
08.09.2017

Филиппины изучают возможность закупки средних танков
19.08.2017

Анкара заключает контракт BMC на 529 бронированных машин
12.08.2017

PT Pindad планирует в 2018 году начать производство среднего танка
01.08.2017

FNSS Defence Systems Inc

PT. Pindad (Persero)

Kaplan (Робот)

KAPLAN-20 NG-AFV (Боевая машина пехоты)

KAPLAN-MT (Легкий танк)

KAPLAN-30 NG-AFV (Боевая машина пехоты)

KAPLAN-10 (Самоходная противотанковая установка с ПТУР)

KAPLAN-20 LAWC-T (Бронетранспортер гусеничный)

Обсуждение


В настоящий момент Вы не можете оставлять сообщения. Для этого необходимо войти под своим именем. Если Вы еще не зарегистрированы, сделайте это сейчас. Вся процедура займет не более пяти минут.
Регистрация