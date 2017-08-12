Впервые на выставке MSPO 2017 немецкая компания Rheinmetall представила свою новую версию многоцелевой машины AMPV с новой модульной башенкой.

Многоцелевая машина AMPV, модифицированная для удовлетворения основным требованиям программы Pegasus, оснащена новой башенной системой с вооружением среднего калибра и дистанционным управлением.

Башенная система вооружена 12,7-мм пулеметом и двумя пусковыми установками противотанковых управляемых ракет Spike Long Range, подвешенных снаружи на левом и правом бортах башни. Она оснащена оптоэлектронной головкой, которая является модификацией Стабилизированной электрооптической системы прицеливания (SEOSS), намного лучше обнаруживающей, идентифицирующей и наводящей вооружение на цель.

Машина предлагается Вооруженным Силам промышленной группой, состоящей из производителей бронетехники, немецких компаний Rheinmetall MAN и Krauss-Maffei Wegmann, а также польской Rosomak S.A. Структура платформы может меняться в зависимости от требований заказчика, предлагая варианты установки дополнительной брони и оборудования. В своем базовом варианте машина обеспечивает экипажу баллистическую защиту уровня 3 и противоминной и уровня 4a/3b (4b планируется достичь позже) в соответствии со стандартом STANAG 4569.