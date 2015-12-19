Во время выставки MSPO 2017 в Кельце польская компания Huta Stalowa Wola продемонстрировала опытный образец самоходной колесной гаубицы Kryl калибра 155 мм. После серии испытаний машина подверглась незначительным изменениям, и первый серийный образец может быть поставлен польской армии в начале 2019 года. В конце декабря 2011 года было заключено Соглашение о разработках, связанных с легкой колесной самоходной 155-мм гаубицей, с гарантированным финансированием 28,2 млн. злотых. Huta Stalowa Wola стала организацией, которая должна была реализовать программу, при этом она же было должна была завершить первый этап программы Krab на гусеничную САУ, перезапущеной еще в 2008 году. Как известно, несмотря на проблемы, связанные с шасси, поставленным заводом броневых платформ из Гливице, в конце ноября 2012 года польская армия получила для проведения оперативных и военных испытаний первое артиллерийское подразделение, состоящие из восьми гаубиц Krab. В конце концов, в армию пошли САУ Krab на базе нового шасси, южнокорейского K9. Совсем недавно польская армия получила данную технику для вооружения первого дивизиона. В настоящий момент программа Regina внедряется эффективно (в 2016 году было подписано соглашение об оснащении еще четырех дивизионов), между тем польское министерство обороны по-прежнему заинтересовано в приобретении колесных, более легких и дешевых систем Kryl, которые демонстрируют более высокую степень мобильности. В рамках первого этапа программы САУ Kryl рассматривалось сотрудничество с компанией Nexter, при этом польское решение основывалось на артиллерийском части гаубицы Caesar. После технического анализа было выбрано конкурентное израильское решение, гаубица ATMOS 2000, предложенная компанией Elbit. Оба решения, технически похожие, предполагали, что пушка будет заряжаться вручную и что экипаж останется на открытой местности при ведении артиллерийского огня. Израильское предложение убедило польских партнеров следующими аргументами: израильтяне утверждали, что их бизнес-предложение было более гибким и что система ATMOS предоставит пользователю более широкий угол огня в горизонтальной плоскости. Более того, поставщик, согласно информации HSW, был более открыт для потенциальной передачи технологии, соглашаясь на то, что Польша не будет закупать вместе с артиллерийской частью и шасси. Предполагалось, что, несмотря на негативный опыт, связанный с гусеничной платформой Krab, шасси будет разрабатываться с нуля внутри страны. Для завода HSW SA вышеупомянутое было важным также из-за того, что в апреле 2012 года компания приняла в свой состав завод Jelcz-Laskowice. HSW гарантировал, что шасси для Kryl будет разработано в соответствии с основным требованием армии, чтобы САУ была достаточно легкой, чтобы транспортироваться на борту самолета. Kryl должен был поместиться в самолете C-130 Hercules (в 2012 году поставки этого самолета для 33-й воздушной базы заканчивались, и там было размещено 5 единиц). Это с самого начала создавало соответствующие ограничения в отношении веса (должен соответствовать грузоподъемности воздушного судна) и размеров (место загрузки, доступ) создаваемой платформы. Военные, в то время глубоко вовлеченные в иностранные операции, заявили, что способность перевозиться C-130 будет абсолютным, категоричным и окончательным условием. Польская конструкция должна была быть подобной в этом отношении французскому Caesar. С практической точки зрения оказалось, что самолет C-130 налагает еще ряд конструктивных ограничений на этот класс артиллерийских систем. Вышеизложенное даёт понять, почему многие конструктивные решения польских разработчиков похожи на платформу Caesar. Они диктовались общей логикой проектирования. Кроме того, опытный образец также оснащен пластиковой крышкой двигателя, зеркалами заднего вида определенного типа и одной дверью кабины. Последнее решение допустимо, так как пространство внутри кабины не занято выступом, прикрывающим блок двигателя. Для конструкторов HSW, Jelcz и Elbit, а также для сотрудничающих с ними инженеров нескольких университетов требования, предъявляемые военными, были серьезной проблемой. Самой сложной задачей было сохранить вес платформы менее 19 тонн для воздушной перевозки (с боевым весом, включая экипаж, боеприпасы и топливо, 21 тонна). Также потребовалось создание совершенно новой компоновки колесной платформы с кабиной в передней части, двигателем, выступающим перед передней осью и заниженной крышей. Кроме того, на платформе также был представлен ряд инновационных решений, никогда ранее не используемых польской промышленностью, в части материалов, конструкции, подвески и т.д. Израильский партнер программы также был вынужден доработать систему ATMOS 2000, в числе прочего - раму, чтобы уменьшить вес платформы примерно на 500 килограммов. Несмотря на вышеупомянутые проблемы, темп работы был удовлетворительным: в июле 2014 года был представлен опытный образец шасси, обозначенного как Type 663 и предполагаемый для использования с системой Kryl. В середине августа 2014 года HSW получила израильскую артиллерийскую систему, а платформа Kryl, созданная из вышеупомянутых составных частей, была продемонстрирована на мероприятии MSPO в сентябре, вызвав большой интерес. Согласно планам, разработанным еще в 2012 году, работы по созданию Kryl должны были завершиться до конца декабря 2015 года. Позже вышеупомянутые предположения были скорректированы, и крайний срок был отложен до последнего квартала 2018 года, что должно было сделать возможным начало серийных поставок в 2019 году. В конечном счете, когда был обнародован обновленный План технической модернизации, этот этап работы планировалось завершить 27 августа 2020 года. Несмотря на отсутствие формальных оснований HSW SA продолжила работы самостоятельно. Было проведено несколько испытаний, результаты которых учтены при корректировке документации. Конструктора смогли добиться, чтобы машина размещалась в самолете C-130. Когда министерство обороны Польши официально отказалось от требования обеспечить системе Kryl адаптацию к самолету Hercules, это решение стало неуместным и излишним. В боеукладке машины хранится 18 комплектов снарядов и зарядов, общим весом почти 1500 килограмм. Имеется проектный резерв, который позволит увеличить массу боеприпасов. Проведенные до сих пор полевые испытания подтверждают тот факт, что Kryl, полностью загруженный, преодолевая препятствия на испытательных трассах, используемых для испытания самоходного миномёта Rak и машин высокой проходимости на базе платформы Rosomak , выполнял все необходимые маневры. Единственное действие, требуемое для машины при выходе на бездорожье, заключалось в том, чтобы немного снизить давление воздуха в шинах. Эксперты HSW SA также ответили на вопросы, связанные с процессом загрузки боеприпасов: «В течение нескольких дней мы можем, и Министерство обороны Польши знает наши возможности в этой области, ввести изменения в систему управления огнем, которые упростили бы процесс заряжания ускорили бы его, а также увеличили бы скорость стрельбы». Однако инженеры не обещают, что в случае системы Kryl будет применен полный автомат заряжания, поскольку это будет технически сложно, требуя фундаментальных изменений конструкции. Они предполагают, что решения, подобные тем, которые использовались в случае с Archer или Nora, или даже с системами Eva, невозможно применить - эти платформы были первоначально спроектированы с учетом автоматической загрузки. Также была опубликована новая информация о новых типах боеприпасов для гаубицы Kryl. HSW S.A. подтверждает тот факт, что она получила серьезное предложение от производителей боеприпасов, которые по-прежнему готовы поставлять снаряды с дальностью стрельбы 56 километров для системы Kryl. Однако дальность, заявленная на данный момент, составляет около 40 километров. Здесь мы имеем в виду снаряды с истечением газов или ракетным ускорителем. HSW не считает заключение меморандума о боеприпасах проблемой, однако она может возникнуть, если программа испытаний будет остановлена из-за невозможности проверки таких снарядов на максимальную дальность. До сих пор никто в Европе не проводил таких испытаний. Rheinmetall разрабатывает свои боеприпасы увеличенной дальности, испытывая их в Южной Африке. На данный момент стороны работают над меморандумом по этому вопросу. HSW S.A. заинтересован в упомянутом меморандуме, так как несколько иностранных покупателей по-прежнему очень заинтересованы в приобретении САУ Kryl. Один из потенциальных покупателей, базирующихся за пределами Европы, ожидает, что демонстрация способности вести огонь на расстояния более 50 км будет проведена как можно скорее. Другие потенциальные заказчики, расположенные в Европе, рассматривают Kryl как возможность приобрести самоходную, высокомобильную и совместимую со стандартами НАТО артиллерийскую платформу по относительно низкой цене. Соотношение затрат между закупками систем Kryl и Krab оценивается в Министерстве обороны Польши как 1: 3. Это очень важно для государств, которые имеют ограниченную сумму денег в своём распоряжении, или которые используют дорожную сеть низкого качества в сложной местности. Словения, Черногория или Македония могут быть причислены к таким странам. Потенциал Kryl также остается актуальным и для польской армии. Тяжелые бригады, как мы это знаем сейчас, собираются получить модули Regina с гусеничными САУ Krab. Модернизация модели 77 Dana, которая была включена в Стратегическое оборонное обозрение, не означает, что произойдет увеличение возможностей польской артиллерии. Она только позволит армии поддерживать системы Dana в эксплуатации, но не сможет значительно повлиять на огневую мощь, что поскольку в этой САУ используются старые «советские» 152-миллиметровые снаряды, а не стандартные для НАТО 155-мм боеприпасы. Krab имеет эффективную дальность стрельбы в 40 километров, то же самое относится и к Kryl, однако, согласно информации, упомянутой ранее, новые боеприпасы помогут ей атаковать цели на расстоянии 56 километров или больше. Официальная премьера системы Kryl состоялась три года назад, однако процессу реализации мешали юридические и формальные процедуры. Несмотря на то, что система была доступна уже в 2014 году, этап разработки планируется официально завершить в 2017 году. Теперь формальные договоренности о конфигурации Kryl уточняются в сотрудничестве с Национальным центром исследований и разработок. Вышеупомянутые договоренности должны принять форму приложения к соглашению, которое определяет отношения между компанией HSW S.A. и Национальным центром исследований и разработок, заключенному 28 декабря 2011 года. Представители компании HSW S.A. уверяют, что Kryl может быть готов к серийному производству в 2019 году, если Министерство обороны Польши выразит свою заинтересованность в проекте и если не возникнет необходимости значительно изменить конструкцию системы. Длительная работа над системой Kryl также может повлиять на еще одну программу, которая достаточно важна для польских вооруженных сил: процесс разработки ракетной артиллерийской системы WR-300 Homar. Соответствующее соглашение, касающееся вышеуказанного решения, должно быть вскоре завершено. Согласно предположениям, принятым при проектировании платформы Jelcz 663, первая машина данного типа, предназначенная для военного применения, должна была использоваться как в рамках проекта Kryl, так и в рамках программы WR-300 Homar. В настоящее время сомнительно, что шасси Jelcz 663 можно использовать и в программе Homar. HSW S.A., PGZ, а также Lockheed Martin, американская компания, участвующая в программе Homar, должны иметь альтернативное решение. По всем признакам, для этой цели будет и использоваться один из грузовиков Jelcz, который уже эксплуатируется Польскими вооруженными силами.