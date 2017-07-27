BAE Systems раскрыла детали своей новой беспилотной сухопутной машины Ironclad.

По данным компании, гусеничная платформа предназначена для выполнения ряда задач, включая разведку, эвакуацию раненных (CASEVAC), осмотр местности и удаление взрывоопасных предметов. Система является модульной и может перевозить различные грузы при выполнении задач, она оснащена специальными рельсами в своем центральном грузовом отделении, которые позволяют легко и быстро заменять навесные системы.

Уникальной особенностью Ironclad является бронированный защищенный корпус, который изготовлен из стали ARMOX и обеспечивает защиту по STANAG 4569 от взрывов и стрелкового оружия, обеспечивая уровень живучести, который не масто встречается в конструкции других беспилотных машин. «Потеря беспилотной машины создает разлад у солдат, когда требуется запустить другую, что требует времени [и других ресурсов] ... и может привести к провалу выполнения задачи. После наших исследований, и после разговора с экспертами по самодельным взрывным устройствам и армии, мы считаем, что защита для платформы гарантирует, что она сможет противостоять небольшому взрыву, а затем продолжить, не нарушая работу миссии. Мы считаем, что живучесть миссии является ключевой и, таким образом, включили ее в наш проект », - пояснил Маркус Поттер (Marcus Potter), глава подразделения BAE Systems по мобильности для наземных систем.

В настоящее время Ironclad доступен в двух конфигурациях. Меньшая платформа — сдвоенная гусеничная беспилотная машина весом 200 кг. Она способна перевозить больше, чем ее собственный вес, имея грузоподъемность 250 кг, и имеет относительно узкую конструкцию, что делает ее пригодной для участия в городских операциях и позволяет ей проходить в небольшие двери и перемещаться в ограниченном пространстве.