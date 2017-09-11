В этом году на KSK Symposium компания Defenture BV представила свою Авиатранспортабельную машину ATTV (Air Transportable Tactical Vehicle ) GRF 5.12, которую голландское министерство обороны называет Defence VECTOR.

ATTV - это новая сверхлегкая тактическая машина, предназначенная для использования в военных и специальных операциях. Эта легкая тактическая машина базируется на трубчатой ​​рамной конструкции, которая позволяет быстро переконфигурировать машину для удовлетворения потребностей различных операций. Она имеет высокую надежность и превосходную маневренность, и может перевозиться внутри фюзеляжа среднего транспортного вертолета, такого как CH-53 Sea STALLION или CH-47 CHINOOK.

Длина ATTV составляет 4,95 м, а высота - 1,84 метра. Он также имеет колесную базу 3,1 м, а общая ширина машины без зеркал составляет 1,8 метра. Масса снаряженной машины и ее максимальная грузоподъемность составляют 2250 кг, так что максимальный общий вес может быть приблизительно 4500 килограммов. На нее может быть установлена навесная броня в полевых условиях усилиями экипажа, менее чем за час, в то время как защита от мин навешивается еще за один час. Машина приводится в движение турбодизелем Steyer с объемом цилиндров 3,2 л. Она также имеет погонное крепление для различного вооружения, от пулемета .50 кал до 40 мм гранатометов, например, пулемета Dillon Aero или Gatling.

Голландские спецназовцы получат 50 таких машин (в настоящее время находятся на этапе поставки), а одна машина проверяется специализированным подразделением в Африке.

На KSK Symposium компания Defenture BV вместе с партнером, BSS Holland, продемонстрировала машину, с установленной мачтой высотой 40см (поднимается до 6 м) от Zipper Mast, системой постановки завесы ROSY от Rheinmetall, инфракрасными фарами Oxley, системой внутренней связи Savox и двумя баками для дизельного топлива. Для генерации дополнительной энергии установлен топливный элемент мощностью 500 Вт от SFC Energy. Подвесные сидения обеспечивают безопасность солдатам при подрыве. Компания заявляет, что она отмечает определенный интерес к машине со стороны других стран.