Испанская компания Escribano впервые примет участие в выставке DSEI, которая начнется 12 сентября 2017 года на выставочных площадках Excel в Лондоне, а ее новый боевой модуль с дистанционным управлением станет главной новинкой.

Эта башня поддерживает три системы вооружения: 30-мм пушку M230LF от Orbital ATK, многоствольный пулемет от американской фирмы Dillon Aero и ПТРК от испанской компании Instalaza.

Конструкция этой башни, официально представленная на выставке Homsec а в апреле 2016 года, включает в себя бронированную фронтальную секцию и имеет прицельный блок Falcon, который оснащен тепловизионной камерой Sparrow, дневной камерой и лазерным дальномером.

В компании подчеркивают, что «DSEI представляет собой отличное место и один из лучших выходов на европейский оборонный рынок, поэтому мы решили присутствовать в этом мероприятии и представить наши самые инновационные технологии и продукты».