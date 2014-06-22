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Escribano на выставке в Лондоне представит боевой модуль с 30-миллиметровой пушкой

Категория: Выставки

Испанская компания Escribano впервые примет участие в выставке DSEI, которая начнется 12 сентября 2017 года на выставочных площадках Excel в Лондоне, а ее новый боевой модуль с дистанционным управлением станет главной новинкой.

Эта башня поддерживает три системы вооружения: 30-мм пушку M230LF от Orbital ATK, многоствольный пулемет от американской фирмы Dillon Aero и ПТРК от испанской компании Instalaza.

Конструкция этой башни, официально представленная на выставке Homsec а в апреле 2016 года, включает в себя бронированную фронтальную секцию и имеет прицельный блок Falcon, который оснащен тепловизионной камерой Sparrow, дневной камерой и лазерным дальномером.

В компании подчеркивают, что «DSEI представляет собой отличное место и один из лучших выходов на европейский оборонный рынок, поэтому мы решили присутствовать в этом мероприятии и представить наши самые инновационные технологии и продукты».

Система Aomrs

Компания также представит свой ассортимент электрооптических систем, которые проектирует, производит и тестирует на своем заводе, расположенном в пригороде Мадрида Алькала-де-Энарес. Среди них основной является Передовая многоцелевая система наблюдения Aomrs (Advanced Observation Multi Role System), состоящая из стабилизированного поворотного блока датчиков, предназначенного для использования на сухопутных, морских и воздушных платформах, а также камеры Sparrow.

Сергей Вэй
11.09.2017

www.army-guide.com
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Escribano Mechanical and Engineering S.L.

M230LF (Пушка)

M230LF (Пушка)

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