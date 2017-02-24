Британская компания Supacat представляет LRV600, конфигурацию своего внедорожника LRV (Light Reconnaissance Vehicle - Легкая разведывательная машина) с колёсной формулой 6х6, на выставке DSEi, предлагая пользователям возможность увеличивать свои возможности и перевозимую полезную нагрузку, сохраняя при этом возможность транспортировки по воздуху внутри фюзеляжа вертолета CH-47 Chinook.

Платформа LRV, разработанная для оперативного вмешательства в суровых условиях, имеет отличительную конструктивную особенность, которая позволяет конвертировать машину между формулами 6×6 и 4×4, обеспечивая пользователям гибкость в настройке машины для удовлетворения различных эксплуатационных требований в течение нескольких часов путем добавления третьей оси.

LRV600 имеет максимальный общий вес автомобиля 5500 кг и обеспечивает максимальную грузоподъемность 2350 кг, что на 50% больше, чем в конфигурации LRV400 Mk2. Максимальный вес LRV400 Mk2 составляет 4200 кг при максимальной грузоподъемности 1500 кг. LRV600 на 1 м длиннее (5,65 м), но при необходимости может быть укорочен до менее 5,5 м. Оба варианта, LRV600 и LRV400 Mk2, имеют экипаж из 3 или 4 человек и обеспечивают максимальную скорость до 160 км в час.

«Supacat LRV600 демонстрирует уникальную гибкость платформы LRV, позволяющую пользователям конвертировать между 4×4 и 6×6 в зависимости от решаемой задачи. Повышенные возможности LRV600 и авиатранспортируемость также делают его пригодным для специальных операций », - сказал Фил Аппгарт (Phil Applegarth), глава Supacat, входящей в группу SC.

LRV 600, представленный на DSEi, имеет новую систему вооружения, которая впервые используется на машинах специального назначения данного типа. Совместно с американской компанией Arnold Defence и командой промышленных экспертов Supacat установила на машину 2,75-дюймовую ракетную систему с управлением по лазеру FLETCHER. Система предоставляет пользователю огневую мощь, которая в противном случае предполагала бы вызов воздушной или авиационной поддержки.

При разработке LRV Supacat использовала шасси и автомобильные системы от Land Rover Discovery и адаптировала их для специального военного применения, чтобы обеспечить непревзойденные характеристики машины в ее весовом классе. Использование серийной коммерческой автомобильной платформы обеспечивает надежность, безопасность и экономичность. Кроме того, автомобиль является свободным от экспортных ограничений и может поддерживаться через существующую глобальную сеть запасных частей. Пользовательский интерфейс LRV был разработан общим с HMT Jackal от этой же фирмы, чтобы максимально использовать возможности взаимодействия и минимизировать требования к обучению.

LRV имеет переднюю и заднюю независимую пневматическую подвеску с двойным поперечным рычагом, обеспечивающую переменный клиренс при езде, также имеется возможность посадить машину на упоры, чтобы стабилизировать платформу при стрельбе. Машина приводится в движение турбодизелем V6 3.0, имеющим мощность 256 л.с. и крутящий момент 600 Нм, что гарантирует высокую удельную мощность, имеется также 8-скоростная автоматическая коробка передач и двухскоростная раздаточная коробка с постоянным полным приводом с центральной блокировкой дифференциала.