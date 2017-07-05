Универсальная Легкая ремонтно-эвакуационную эвакуационная машина LWR (Light Weight Recovery) представлен копанией Supacat, специализирующейся на высоко мобильных машинах, в Великобритании на выставке DSEi. Разработанная Supacat 10,5 тонная HMT LWR должна заполнить нишу потребностей в ремонтно-эвакуационную машинах, способных работать в труднопроходимых городских условиях и на бездорожье, чтобы иметь возможность восстанавливать легкие британские машины, транспортируемые по воздуху.

HMT LWR с колёсной формулой 6х6 имеет высокий уровень гибкости, проходимости и защиты, как и все семейство Высокомобильных транспортеров HMT (High Mobility Transporter) от Supacat, которое включает в себя машины Jackal и Coyote, эксплуатирующиеся МО Великобритании. HMT LWR использует множество конструктивных элементов HMT, такие как пневматическая подвеска с переменным дорожным просветом, двигатель и силовую передачу, которые были проверены в боях на многочисленных театрах боевых действий. В шасси встроена противоминная и баллистическая защита, обеспечивающие оптимальный для веса в 10,5 тонн уровень защиты.

Машина способна преодолевать до 1,5 м соленой воды с дополнительными волнами высотой до 0,5 м. Это позволяет транспортировать ее на десантных кораблях. Она может эксплуатироваться при температурах окружающей среды от -30 до +50 градусов Цельсия.

HMT LWR использует инновационную технологию Supalift, разработанную Supacat, благодаря которой расширяется диапазон машин, которые могут быть восстановлены с помощью платформы с легким весом. Система восстановления HMT LWR может эксплуатироваться как в обычном режиме, так и при использовании Supalift, что увеличивает максимальную грузоподъемность системы восстановления более чем на 50%. В обычном режиме подъемная система HMT LWR поднимает машины с максимальной массой, приходящейся на одну ось, до 3,8 тонны, а в режиме Supalift - до 6,1 тонны (цифры относятся к ремонтной машине на базе HMT 400 Jackal 2). Технология Supalift базируется на принципе более равномерного распределения веса эвакуируемой машины по ремонтной машине.

Фил Эпплгарт (Phil Applegarth), глава Supacat, сказал: «HMT LWR предоставляет клиентам очень универсальную и экономичную возможность восстановления на базе машины легкого веса, обеспечивающую гибкость для восстановления широкой гаммы машин. Мы очень гордимся тем, что наша инженерная команда разрабатывает Supalift, который, в конечном итоге, делает реальностью ремонтно-эвакуационную машину лёгкого веса, и вносит коренные изменения, расширяя грузоподъемность систем восстановления для оборонной и других отраслей промышленности ».

HMT LWR также оснащена специально разработанной Boniface and Miller Century 2465 рамой и главной лебедкой Rotzler TR80. Они будут установлены в стандартной комплектации, но, как и на всех платформах HMT, модульная конструкция может быть переконфигурирована для соответствия другим ролям.

На прошлогодней выставке DVD Supacat продемонстрировала концептуальный демонстратор для программы LW(AP)RC как один из нескольких новых вариантов платформы HMT. С тех пор он был переработан как полный опытный образец HMT LWR.

«HMT LWR также демонстрирует гибкость платформы HMT в настройке для выполнения различных задач, для удовлетворения потребностей текущих и будущих программ», - сказал Фил Эппгарт, глава Supacat.