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Концепция машины быстрого реагирования от Bowler Motorsport представлена на DSEI 2017
Категория: Выставки
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Компания Bowler Motorsport, базирующаяся в Дербишире, объявила о своем выходе на рынок военных машин, представив концепцию Машины быстрого реагирования RIV (Rapid Intervention Vehicle) на DSEI 2017.
Концепция RIV основана на собственной платформе Cross Sector Platform (CSP) компании Bowler, многоцелевого семейства на основе запатентованной конструкции шасси, оснащенного общим набором модульных подсистем и компонентов. Это позволяет эксплуатировать, обслуживать и ремонтировать несколько вариантов машин при помощи общих запасных частей и методов. 30-летняя история участия Bowler в экстремальных внедорожных гонках гарантирует, что CSP имеет выдающуюся мобильность в самых жестких условиях.
Обладая грузоподъемностью до 2000 кг и собственным весом 4000 кг, RIV подходит для задач штурма, разведки, дальнего патрулирования, ISTAR (запуск БПЛА), а в новом варианте машина идеально подходит для механизированной перевозки войск, медицинской, разведывательной машины C2/C4I, машины материально технической поддержки, огневой поддержки или легкой безоткатной артиллерии.
Программа работ Bowler над машиной проходила при поддержке Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT) через их фонд исследований и разработок LTASCI. Консультации с министерством обороны обеспечили соблюдение стандартных для оборонных производителей требований, например, возможность транспортировки CH-47 и C130.
Дэвид Блэк (David Black), глава отдела производства и проектирования Bowler, прокомментировал: «Мы рады объявить о нашей платформе следующего поколения на DSEI. CSP представляет собой целое семейство машин, которые мы можем предложить для нужд обороны, спасательных и коммунальных служб, разработанное с использованием нашего уникального нау-хау в области высокомобильных машин повышенной проходимости».
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Сергей Вэй
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