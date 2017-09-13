Статьи >>

Streit Group впервые демонстрирует на DSEI 2017 новую бронированную машину Gepard ASV 4x4

Категория: Выставки

Канадская компания Streit Group представила свю новую бронированную машину Gepard ASV 4x4 на выставке DSEI 2017, которая проходит в Лондоне, Великобритания, с 12 по 15 сентября 2017 года.

Реагируя на новые угрозы, компания Streit Group продолжает разрабатывать новые средства безопасности и боевые машины благодаря своим исследованиям и разработкам. Новая машина Gepard ASV была разработана, в качестве нового поколения многоцелевых машин, которое может использоваться для различных задач, например, как машина перевозки взрывоопасных грузов, для городского и пограничного патрулирования, выполняя различные задачи при операциях по поддержанию мира или сопровождению конвоя.

Gepard ASV от Streit Group конструктивно разделена на три основных отделения с двигателем спереди, водителем и командиром за ним и десантным отделением сзади, с шестью индивидуальными сиденьями. В задней части машины находится грузовое отделение. Конфигурацию сидений можно менять в соответствии с требованиями заказчика. Снаряженная масса машины составляет 7300 кг при грузоподъемности 1500 кг.

Gepard ASV базируется на шасси Ford F-550 и приводится в движение 6,7-литровым дизельным двигателем V8 Turbo, оснащенным 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Он может передвигаться с максимальной скоростью 120 км/ч с максимальным запасом хода до 800 км.

Gepard ASV обеспечивает круговую защиту от стрелкового оружия, ручных гранат и осколков. Стандартный уровень защиты CEN B6.

На крыше машины есть один люк, его можно использовать для установки небольшого боевого модуля с дистанционным управлением или управляемого боевого модуля, вооруженного 7,62 или 12,7-мм пулеметом.

Сергей Вэй
13.09.2017

www.army-guide.com
Действия...
  
Версия для печати
  
Версия для печати  
rss
  
favorite
  

Чешская компания представила новую машину специального назначения PERUN на DSEI 2017
13.09.2017

Концепция машины быстрого реагирования от Bowler Motorsport представлена на DSEI 2017
13.09.2017

На DSEI 2017 представлена легкая мобильная тактическая платформа HIPPO-X
13.09.2017

Otokar представляет свою бронированную машину ARMA 8x8 с башней UCOK на DSEI 2017
13.09.2017

DSEI

Streit Manufacturing Inc.

GEPARD 1A2/PRTL (Система противовоздушной обороны)

Обсуждение


В настоящий момент Вы не можете оставлять сообщения. Для этого необходимо войти под своим именем. Если Вы еще не зарегистрированы, сделайте это сейчас. Вся процедура займет не более пяти минут.
Регистрация