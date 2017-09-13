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Streit Group впервые демонстрирует на DSEI 2017 новую бронированную машину Gepard ASV 4x4
Категория: Выставки
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Канадская компания Streit Group представила свю новую бронированную машину Gepard ASV 4x4 на выставке DSEI 2017, которая проходит в Лондоне, Великобритания, с 12 по 15 сентября 2017 года.
Реагируя на новые угрозы, компания Streit Group продолжает разрабатывать новые средства безопасности и боевые машины благодаря своим исследованиям и разработкам. Новая машина Gepard ASV была разработана, в качестве нового поколения многоцелевых машин, которое может использоваться для различных задач, например, как машина перевозки взрывоопасных грузов, для городского и пограничного патрулирования, выполняя различные задачи при операциях по поддержанию мира или сопровождению конвоя.
Gepard ASV от Streit Group конструктивно разделена на три основных отделения с двигателем спереди, водителем и командиром за ним и десантным отделением сзади, с шестью индивидуальными сиденьями. В задней части машины находится грузовое отделение. Конфигурацию сидений можно менять в соответствии с требованиями заказчика. Снаряженная масса машины составляет 7300 кг при грузоподъемности 1500 кг.
Gepard ASV базируется на шасси Ford F-550 и приводится в движение 6,7-литровым дизельным двигателем V8 Turbo, оснащенным 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Он может передвигаться с максимальной скоростью 120 км/ч с максимальным запасом хода до 800 км.
Gepard ASV обеспечивает круговую защиту от стрелкового оружия, ручных гранат и осколков. Стандартный уровень защиты CEN B6.
На крыше машины есть один люк, его можно использовать для установки небольшого боевого модуля с дистанционным управлением или управляемого боевого модуля, вооруженного 7,62 или 12,7-мм пулеметом.
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Сергей Вэй
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