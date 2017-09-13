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Новая беспилотная платформа X-2 представлена на DSEI 2017
Категория: Роботы
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Компания Digital Concepts Engineering представила беспилотную сухопутную машину X-2, оснащенную системой управления Marionette на выставке DSEI 2017.
Машина, выставленная на выставке, выполнена в виде платформы обнаружения радиобиохомического заражения, она также хорошо подходит для обращения с самодельными взрывными устройствами, поиска и спасения, патрулирования периметра, ретрансляции коммуникаций, обнаружения и обезвреживания мин, установки на нее легкого вооружения, перемещения грузов. При этом машина может управляться вручную или автономно. Платформа базируется на успешной автономной роботизированной системе IBEX.
Робот X-2 оснащен Marionette, модульной системой управления с малой задержкой, которая может быть масштабирована в соответствии с широкой гаммой требований заказчика, она уже установлена на несколько платформ, как колесных, так и гусеничных, массой от 20 кг до 4,5 тонн, применяемых военными, в сельском хозяйстве, ядерной промышленности и в гражданском секторе.
«X-2 построен для работы в экстремальных условиях при перевозке или буксировке тяжелых грузов», - объясняет Эд Гуммов (Ed Gummow), директор Digital Concepts Engineering. «Шасси базируется на нашем сельскохозяйственном роботе IBEX с усовершенствованной системой управления, которая обеспечивает нам высокоскоростную связь, мультиплексирование видео, расширенные интерфейсы датчиков и многое другое. Это военная система по сельскохозяйственной цене».
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Сергей Вэй
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