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Многоцелевая беспилотная сухопутная машина от Rheinmetall на DSEI 2017
Категория: Роботы
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Многоцелевая беспилотная сухопутная машина MM UGV (Multi Mission Unmanned Ground Vehicle) немецкой компании Rheinmetall представлена на военной выставке DSEI 2017 в Лондоне, Великобритания.
MM UGV фирмы Rheinmetall имеет модульную конструкцию. Он по существу состоит из трех компонентов:
Управление может осуществляться в режиме дистанционного управления с пульта или автономно.
Основная платформа весит около 750 кг. На суше она имеет грузоподъемность 600 кг и 300 кг — на плаву. Ее максимальная скорость на суше составляет около 40 км/ч и 5 км/ч - на воде. В режиме питания от батареи машина может работать в течение восьми часов; а в случае оснащения расширителя диапазона, оно увеличивается до 24 часов. Чтобы улучшить проходимость машины на бездорожье, к шинам можно прикреплять цепи.
Установка различных специализированных модулей позволяет машине выполнять множество задач, например, она может работать в качестве транспортера или носителя вооружения или в качестве базы блока датчиков для операций разведки и наблюдения. Другие потенциальные области применения включают в себя тактическое снабжение, обнаружение радиобиохимического заражения и операции эвакуации раненных. Она также может служить ретранслятором. На DSEI 2017 Rheinmetall подчеркивает универсальность концепции машины, сконфигурированной как носитель вооружения, оснащенной боевым модулем Qimek с дистанционным управлением. Также демонстрировался специализированный модуль блока датчиков, а также испытанный и проверенный группой Rheinmetall комплект планирования и управления датчиками (SC2PS).
MM UGV также можно подключить к системе солдата, еще одна возможность, продемонстрированная на DSEI в этом году. В ситуациях, когда риски для пехоты особенно высоки, беспилотные системы могут эффективно выполнять свои задачи. Кроме того, они обеспечивают быстрое обнаружение и устранение угроз, в том числе в сложных условиях, например, в застроенных зонах, лесистых районах или в горах.
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