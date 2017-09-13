Многоцелевая беспилотная сухопутная машина MM UGV (Multi Mission Unmanned Ground Vehicle) немецкой компании Rheinmetall представлена на военной выставке DSEI 2017 в Лондоне, Великобритания. MM UGV фирмы Rheinmetall имеет модульную конструкцию. Он по существу состоит из трех компонентов: проверенная роботизированная многоцелевая платформа подсистема, установленная на эту платформу, либо система в соответствии с требованиями заказчика пункт управления, с которого планируются, контролируются, анализируются и оцениваются задачи Управление может осуществляться в режиме дистанционного управления с пульта или автономно. Основная платформа весит около 750 кг. На суше она имеет грузоподъемность 600 кг и 300 кг — на плаву. Ее максимальная скорость на суше составляет около 40 км/ч и 5 км/ч - на воде. В режиме питания от батареи машина может работать в течение восьми часов; а в случае оснащения расширителя диапазона, оно увеличивается до 24 часов. Чтобы улучшить проходимость машины на бездорожье, к шинам можно прикреплять цепи. Установка различных специализированных модулей позволяет машине выполнять множество задач, например, она может работать в качестве транспортера или носителя вооружения или в качестве базы блока датчиков для операций разведки и наблюдения. Другие потенциальные области применения включают в себя тактическое снабжение, обнаружение радиобиохимического заражения и операции эвакуации раненных. Она также может служить ретранслятором. На DSEI 2017 Rheinmetall подчеркивает универсальность концепции машины, сконфигурированной как носитель вооружения, оснащенной боевым модулем Qimek с дистанционным управлением. Также демонстрировался специализированный модуль блока датчиков, а также испытанный и проверенный группой Rheinmetall комплект планирования и управления датчиками (SC2PS). MM UGV также можно подключить к системе солдата, еще одна возможность, продемонстрированная на DSEI в этом году. В ситуациях, когда риски для пехоты особенно высоки, беспилотные системы могут эффективно выполнять свои задачи. Кроме того, они обеспечивают быстрое обнаружение и устранение угроз, в том числе в сложных условиях, например, в застроенных зонах, лесистых районах или в горах.