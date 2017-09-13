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Jankel, AmSafe Bridport и Aeroglow демонстрируют свои достижения в области защиты на DSEI 2017
Категория: Выставки
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Чтобы продвигать лучшие из британских инновации и разработки в области защиты и безопасности машин, три уникальные компании впервые собрались вместе, чтобы организовать совместный стенд на выставке DSEI 2017 в Лондоне.
Это подчеркивает важность Великобритании как глобального поставщика специализированного оборудования в области обороны и безопасности и демонстрирует совместную работу трех компаний по сквозным предложениям, которые обеспечивают эффективные с экономической точки зрения решения для повышения живучести заказчиков во всем мире.
На совместном стенде представлены:
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Сергей Вэй
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Многоцелевая беспилотная сухопутная машина от Rheinmetall на DSEI 2017
14.09.2017
Новая беспилотная платформа X-2 представлена на DSEI 2017
14.09.2017
Streit Group впервые демонстрирует на DSEI 2017 новую бронированную машину Gepard ASV 4x4
13.09.2017
Чешская компания представила новую машину специального назначения PERUN на DSEI 2017
13.09.2017
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