Чтобы продвигать лучшие из британских инновации и разработки в области защиты и безопасности машин, три уникальные компании впервые собрались вместе, чтобы организовать совместный стенд на выставке DSEI 2017 в Лондоне. Это подчеркивает важность Великобритании как глобального поставщика специализированного оборудования в области обороны и безопасности и демонстрирует совместную работу трех компаний по сквозным предложениям, которые обеспечивают эффективные с экономической точки зрения решения для повышения живучести заказчиков во всем мире. На совместном стенде представлены: Установленная на LMV от IVECO, система защиты Tarian RPG от AmSafe Bridport, эта система очень эффективна в противодействии РПГ Инновационная система BLASTech Seating для сидений от Jankel Amouring, предназначенная для повышения живучести и снижения тяжести травм в случае подрыва машины на противотанковой мине или самодельном взрывном устройстве Система аварийного спасательного освещения HaLO от AeroGlow International, которая обеспечивает аварийное освещение в случае выхода из строя основного освещения при взрыве, протекания воды, опрокидывания и пожара