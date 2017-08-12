BAE Systems заключила контракт с Konstrukta, ведущей оборонной компанией в Словацкой Республике, которая специализируется на артиллерийских системах. Контракт касается выпуска стволов для минометной системы Mjölner шведской армии.

Konstrukta должна выпустить 84 120-миллиметровых ствола, которые необходимо модифицировать по мере необходимости для удовлетворения требований к системе Mjölner, установленной в шведские гусеничные боевые машины CV90. Поставки начнутся в декабре 2017 года и продолжатся до июля 2020 года. Сталь для ствола будет поставляться словацким производителем ZTS Metalurg.

BAE Systems также установила отношения с несколькими словацкими компаниями, чтобы предложить словацкой армии радарную систему Commander SK. Эта программа обеспечит современные возможности для вооруженных сил Словакии и обеспечит значительную прибыль для словацкой промышленности.

«BAE Systems зарекомендовала себя как надежный партнер местных компаний, чтобы не только удовлетворить краткосрочные потребности наших клиентов, но и установить долгосрочные прочные отношения, которые создают новые возможности для роста и инвестиций», - сказал Томми Густафссон-Раск (Tommy Gustafsson-Rask), вице-президент и генеральный менеджер BAE Systems Hägglunds, головного исполнителя установки Mjölner на CV90.