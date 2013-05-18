Министерство обороны Великобритании официально объявило о том, что оно финансирует новую инициативу, результатом которой было бы использование системы активной защиты (САЗ) на машинах, предназначенных для британской армии.

Министр обороны Майкл Фаллон (Michael Fallon) объявил во время выставки DSEI 2017, что Министерство обороны Великобритании заключило с Leonardo контракт на 10 миллионов фунтов стерлингов на проверку технологий, которые будут «обеспечивать защиту от РПГ и противотанковых ракет».

В настоящее время несколько армий по всему миру оценивают САЗ на бронетехнике, поскольку угроза от современных противотанковых управляемых ракет растет.

Известный как Icarus, проект МО финансируется Лабораторией науки и оборонных технологий (DSTL), и помимо Leonardo в нем будет задействована промышленная группа, включая BAE Systems, Lockheed Martin UK, Ultra Electronics, Frazer-Nash, Брайтонский Университет, Abstract Solutions, Roke Manor Research и SCISYS.

Часть группы Icarus будет заниматься демонстрацией и испытаниями эффективности противодействия опытного образца во время реального обстрела. Источник в Leonardo указал, что это произойдет к концу десятилетия, хотя тип машины пока не был выбран.

«Все дело в том, что она модульная и является по этой причине универсальной», - сказал он. «Мы хотим убедиться, что специализированные компоненты системы, предназначенные для глубокой интеграции в машины, являются масштабируемыми и модульными».

По информации Leonardo основной целью Icarus является разработка и демонстрация полностью британской модульной, интегрированной системы защиты (MIPS) с электронной архитектурой (EA), которая позволяет устанавливать датчики и средства противодействия на разные виды техники по мере необходимости.

Стандарт MIPS в конечном итоге может быть похож на стандарт общей автомобильной архитектуры (Generic Vehicle Architecture), разработанный совместно Министерством обороны Великобритании и промышленностью.

Технологии САЗ могут включать в себя так называемые технологии «мягкого противодействия» (soft-kill), которые ставят помехи или срывают и наведение подлежащих управляемых боеприпасов, или «жесткого противодействия» (hard-kill) - решений, которые перехватывают ракеты снарядом, выпущенным из самой защищаемой машины.

Источник в Leonardo рассказал, что компания имеет богатый опыт в создании систем защиты авиационной техники, так что работа над САЗ для сухопутной техники является для них естественным прогрессом.

Icarus запускается параллельно с другой инициативной программой DPSL в области активной защиты, известной под названием Medusa, возглавляемой Qinetiq, - которая проведет испытания технологии оптико-электронного противодействия MUSS от Hensoldt.

Архитектурный подход DSTL к Icarus аналогичен принятому к подобным системам в армии США. Там профинансирована инициатива, известная как модульная программа САЗ, или MAPS, которую возглавляет Научно-исследовательский центр автобронетанкового управления (TARDEC) армии США, совместно с Научно-исследовательский и опытно-конструкторским управлением (RDECOM).

Можно надеяться, что в результате MAPS в конечном итоге будет создана базовая архитектура, к которой могут присоединиться любые поставщики, что упростит использование технологий САЗ на реальной технике и сделает более доступными варианты модернизации.

В августе армия США объявила, что была опубликована первоначальная структура MAPS (MAF) версии 1.0. Структура рассматривает стандартизацию разработки и модернизации САЗ, а также технологии подсистем, используемые в сухопутной технике.

При этом армия США также ускоряет темпы интеграции существующих САЗ, в том числе израильской системы Trophy, на свою технику, для чего в начале этого года были проведены испытания.