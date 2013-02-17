Министр обороны Великобритании сэр Майкл Фэллон (Michael Fallon) объявил о заключении контракта стоимостью 55 миллионов фунтов стерлингов на 56 новых роботов доя обращения со взрывчатыми веществами на международной выставке обороны и безопасности (DSEI) в Лондоне.

После первоначального этапа демонстрации стоимостью 4 млн. фунтов стерлингов роботы будут приобретены у американского производителя, компании Harris в рамках проекта Project Starter для использования британской армией, поддержку поставленной технике будут осуществлять инженеры EDO MBM Technology, подразделения Harris в Брайтоне, где для этого будет создано 10 высококвалифицированных рабочих мест.

В основной речи министр обороны рассказал, как роботы T7 от Harris используют «продвинутую тактильную обратную связь», чтобы позволить операторам «ощущать» вес сложный процесс обезвреживания, проводя его с безопасного расстояния, что поможет защитить военнослужащих Великобритании от таких угроз, как придорожные бомбы.

Министр обороны сэр Майкл Фэллон сказал: «С нашим растущим оборонным бюджетом мы инвестируем в новейшее оборудование наших вооруженных сил для противодействия растущим угрозам, с которыми мы сталкиваемся. Эти современные роботы для уничтожения бомб станут мощными и надежными помощниками для наших войск на поле битвы, сохраняя их в безопасности, чтобы они могли обеспечить безопасность нам».

Функция тактильной обратной связи предназначена для того, чтобы обеспечить операторам ловкость, подобную ловкости руки человека, когда они управляют манипулятором робота с помощью рукоятки пульта дистанционного управления. Устройство дает физическую обратную связь оператору, что делает управление интуитивно понятным.

Объявление появилось после тендера между ведущими мировыми производителями, организованного британским министерством обороны, на закупку новых роботов на замену устаревших Wheelbarrow Mk8b. Все 56 роботов должны быть поставлены в Великобританию и приняты на вооружение к декабрю 2020 года.