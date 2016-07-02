Один из ведущих производителей огнестрельного оружия и система вооружения, FN Herstal, совместно с поставщиком защитных решений Milrem Robotics представляют на выставке DSEI 2017 вооруженную беспилотную систему для участия в боевых действиях.

Эта система представляет собой размещенную на шасси беспилотной сухопутной машины THeMIS от Milrem боевого модуля с дистанционным управлением deFNder® Medium от FN Herstal. Совместный продукт имеет большое преимущество с точки зрения обеспечения огневой поддержки и действует как увеличитель силы для военных.

Система уже была испытана с положительными результатами во время крупнейших эстонских военных учений Spring Storm 2017. В этом году обе компании продолжат свои исследования и разработки.

«Вооруженные роботизированные системы - это следующее этап развития боевых действий, который обеспечит новый уровень огневой мощи и, самое главное, будет удерживать наших солдат на безопасном расстоянии», - сказал Кулдар Вярси (Kuldar Väärsi), генеральный директор Milrem Robotics. «И я говорю не о системах с ИИ, а о дистанционно управляемых решениях, где люди операторы принимают все важные решения», - добавил он.

«Совместное решение deFNder® Medium и THeMIS, объединяющее технологии и опыт наших двух компаний, иллюстрирует потенциал концепции», - сказал Винсент Верлей (Vincent Verleye), главный операционный директор FN Herstal. «Прибыль от такой вооруженной роботизированной системы не требует пояснений», - добавил он.

Гусеничная дизель-электрическая беспилотная машина THeMIS предназначена для поддержки спешенных подразделения даже на очень тяжелых участках и в сложных условиях. Он обеспечивает 10 часов работы на одном полном баке, который можно пополнить в любое время. Система имеет грузоподъемность не менее 750 кг..

В отличие от конкурирующих систем, THeMIS - это система, способная выполнять несколько задач, которая может быть оснащена несколькими различными надстройками, включая системы обнаружения и обезвреживания самодельных взрывных устройств, оружие малого и большого калибра, а также проводные и беспроводные дроны.