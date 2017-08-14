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General Dynamics Land Systems-UK представляет инновационные новейшие учебные средства для программы AJAX
Категория: Обучение и тренажеры
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Компания General Dynamics Land Systems-UK представила комплексный пакет учебных средств для британской армии в рамках программы AJAX. К этим средствам, в частности, относятся тренажер экипажа башни (CTT) и настольный тренажер AJAX, которые демонстрируются на международной оборонной выставке DSEI 2017.
Наряду с поставкой 589 машин AJAX для британской армии General Dynamics Land Systems-UK предоставит ряд учебных средств, которые позволят максимально использовать моделирование для снижения стоимости эксплуатации и расходования ресурса реальных машин.
С помощью новых средств будет проходить обучение стрельбе, разведке, наблюдению, захвату цели (ISTAR), процедурам вождения и обслуживания, а также техническому обслуживанию уровня 2/3.
К основным поставляемым решениям относятся:
Кевин Коннелл, вице-президент General Dynamics Land Systems-UK, сказал: «В партнерстве с нашими британскими соисполнителями General Dynamics Land Systems-UK предоставляет инновационный набор учебных решений для британской армии. Это обучение позволит британской армии максимально использовать первый полностью оцифрованный парк машин в любых условиях проведения будущих операций».
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Сергей Вэй
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