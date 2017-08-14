Компания General Dynamics Land Systems-UK представила комплексный пакет учебных средств для британской армии в рамках программы AJAX. К этим средствам, в частности, относятся тренажер экипажа башни (CTT) и настольный тренажер AJAX, которые демонстрируются на международной оборонной выставке DSEI 2017. Наряду с поставкой 589 машин AJAX для британской армии General Dynamics Land Systems-UK предоставит ряд учебных средств, которые позволят максимально использовать моделирование для снижения стоимости эксплуатации и расходования ресурса реальных машин. С помощью новых средств будет проходить обучение стрельбе, разведке, наблюдению, захвату цели (ISTAR), процедурам вождения и обслуживания, а также техническому обслуживанию уровня 2/3. К основным поставляемым решениям относятся: Тренажер экипажа башни CTT (Crew Turret Trainer): Разработанный Lockheed Martin UK в партнерстве с General Dynamics Land Systems-UK, CTT является автономным, размещается в 20-футовом контейнере ISO и включает в себя статический имитатор башни AJAX. Все виды датчиков моделируются, экипаж будит работать в синтетической среде. CTT объединяет обучение в классе с обучением в среде, которая отражает реальную машину. Первый CTT демонстрируется на стенде General Dynamics во время DSEI 2017. Динамический тренажер водителя FMDTS (Full Motion Driver Training Simulator): Разработанный XPI в партнерстве с General Dynamics Land Systems-UK, FMDTS представляет собой полнофункциональный тренажер водителя с шестью степенями свободы. Водители-стажеры смогут испытать полную имитацию вождения AJAX по разным типам местности и в разных условиях. Тренажер обслуживания электрооборудования корпуса и башни MTE (Maintenance Trainer Electrical): разработанный Pennant Training Solutions в партнерстве с General Dynamics Land Systems-UK, MTE является тренажером, который поможет в подготовке солдат британской армии в проведении обслуживания уровня 2/3 для машин AJAX. Кевин Коннелл, вице-президент General Dynamics Land Systems-UK, сказал: «В партнерстве с нашими британскими соисполнителями General Dynamics Land Systems-UK предоставляет инновационный набор учебных решений для британской армии. Это обучение позволит британской армии максимально использовать первый полностью оцифрованный парк машин в любых условиях проведения будущих операций».