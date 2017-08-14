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General Dynamics Land Systems-UK демонстрирует EAGLE 5 перед испытаниями по программе MRV-P
Категория: Выставки
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Компания General Dynamics Land Systems-UK вместе с General Dynamics European Land Systems демонстрируют на выставке DSEI 2017 машину EAGLE 5 в конфигурации 6x6, которая вскоре выйдет на испытания в рамках тендера по британской программе Многоцелевая машина - защищённая MRV-P (Multi Role Vehicle - Protected).
EAGLE, представленный на DSEI 2017 в варианте медицинской машины, имеет уникальные подвеску и трансмиссию, обеспечивающие превосходную тактическую мобильность, надежность и самый высокий уровень защиты в своем классе. EAGLE эксплуатируется немецкой, швейцарской и датской армиями. машина доступна в различных конфигурациях 4×4 и 6×6 и имеет такие варианты исполнения, как бронетранспортер, медицинская, ремонтная, командирская, разведывательная машина и машина материально-технического снабжения.
На испытания будут представлены машины в медицинском исполнении бронетранспортер на общем шасси EAGLE 6x6. Третья платформа будет использоваться для испытания противоминной защиты. Испытания начнутся в октябре 2017 года и планируются к завершению до февраля 2018 года.
Кевин Коннелл (Kevin Connell), вице-президент General Dynamics Land Systems-UK, сказал: «General Dynamics Land Systems обладает обширным опытом поставок платформ по всему миру. EAGLE 6x6 - отличный пример высокоэффективной, высоконадежной тактической колесной машины, идеально подходящей для перевозки войск и быстрой и безопасной транспортировки раненых. В результате осуществления сборки, интеграции и испытаний EAGLE для британской армии, а также обеспечения технической поддержкой на нашем новом заводе Merthyr Tydfil, появилась бы возможность создать значительное количество рабочих мест в нашей обширной британской цепочке поставщиков. Наши отлаженные процессы и опыт выпуска автомобилей гарантируют, что MRV-P будут поставлены вовремя и в рамках бюджета».
General Dynamics Land Systems имеет большой опыт организации поставок по всему миру гусеничных и колесных военных машин, а также специальные знания в области сложных масштабируемых электронных архитектур. компания поддерживает, обеспечивает, среди прочего, AJAX, основной боевой танк Abrams, бронетранспортеры PIRANHA и LAV (легкая бронированная машина), Stryker и Cougar MRAP (Mine Resistant Ambush Protected - Машина с защитой от мин и засад).
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Eagle I (Бронированный автомобиль)
Eagle II (Бронированный автомобиль)
Eagle IV (Тактический автомобиль)
Eagle Tx (Дизельный двигатель)
Eagle V 4x4 (Тактический автомобиль)
Eagle V 6x6 (Тактический автомобиль)
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