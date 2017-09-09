Стратегия приобретения новой Машины механизированной пехоты MIV (Mechanised Infantry Vehicle) 8x8 британской армии будет опубликована к концу 2017 года, а официальные лица уже подтвердили ее, наконец, внеся ясность в то, будет ли покупка идти на тендерной основе или в виде закупки у единственного продавца. На выставке DSEI 2017, глава британской армии генерал сэр Ник Картер (Nick Carter) сказал, что он стремился к быстрому приобретению MIV, тем более что это ключевой элемент новой концепции ударной бригады армии, но были ограничения, которые необходимо преодолеть. «Мы неизбежно ограничены конкурентными правилами, поэтому очень важно решить, как можно справиться с этим ограничением, достигнув чего-то быстро», - объяснил он. «Вот почему на это уходит много времени ... но я уверен, что мы получим стратегию закупки, которая будет достаточно гибкой, чтобы получить то, что нам нужно, в сроки, которые нам нужны». Ожидается, что первая ударная бригада, которая будет использовать смесь машин Ajax и MIV, поступит в британскую армию в 2023 году. В качестве необходимого количества, о котором разумно говорить, Картер назвал около 60 машин. Генерал-майор Крис Тикелл (Chris Tickell), директор управления армии, подтвердил, что «значительная работа» продолжается по программе MIV. Он добавил, что Комитет по утверждению инвестиций в настоящее время согласился продвинуться вперед в рамках этой программы, но стратегия приобретения пока еще обсуждалась. «Мы ожидаем, что сможем объяснить промышленности стратегию приобретения к концу года», - сказал он, хотя при этом предупредил, что «определение стратегии приобретения как простого выбора между конкурсным тендером и единственным продавцом, вероятно, было слишком упрощенным». На вопрос о том, есть ли у него предпочтительный вариант - единственный источник, либо тендер, Тикелл сказал, что «у него нет предпочтения и он просто хочет изучить возможности». Тендерный процесс, вероятно, приведет к тому, что несколько компаний - в том числе немецкая Rheinmetall, французская Nexter, испанское подразделение General Dynamics и финская Patria - выступят друг против друга. В начале этого года в отчетах говорилось, что британская армия, скорее всего, предпочтет простую закупку у одного продавца — немецкий Boxer 8x8, но продолжающийся процесс формулировки стратегии приобретения свидетельствует о том, что окончательное решение еще не было принято. В этом году на выставке DSEI все ведущие претенденты по программе MIV показали свои машины. В качестве одной из самых ярких маркетинговых уловок, которые были замечены на DSEI, Rheinmetall раскрасила свою машину в цвета британского флага. Между тем, General Dynamics заявила, что, если Министерство обороны Соединенного Королевства выберет ее машину Piranha 5 в качестве MIV, она перенесет производство на свой британский завод Merthyr Tydfil, где в настоящее время уже производится Ajax.