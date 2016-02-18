На выставке DSEI 2017 в Лондоне турецкая компания Nurol Makina представляет две легких бронированных машины с колесной формулой 4x4 - NMS и Ejder Yalcin.

NMS 4х4 от Nurol Makina имеет V-образный цельносварной корпус и независимую подвеску. Улучшения, которые были сделаны в ходовой части, делают машину чрезвычайно быстрой и маневренной в самых разных условиях. Обеспечение высокого уровня защиты при меньшем весе дает машине уникальное превосходство в условиях боевых действий против самых агрессивных и асимметричных угроз.

Машина, предназначенная для решения различных задач, предлагает войскам широкий спектр возможностей: от перевозки систем вооружения до участия в разведывательных операциях. NMS с конструкцией и характеристиками нового поколения - идеальное сочетание защиты из броневой стали и композитного материала.

NMS 4x4 может быть легко адаптирована по требованиям заказчика к использованию в качестве бронетранспортера, машины с ПТРК или грузовой машины.