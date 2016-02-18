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На DSEI 2017 Nurol Makina демонстрирует бронированные машины NMS и Ejder Yalcin

Категория: Выставки

На выставке DSEI 2017 в Лондоне турецкая компания Nurol Makina представляет две легких бронированных машины с колесной формулой 4x4 - NMS и Ejder Yalcin.

NMS 4х4 от Nurol Makina имеет V-образный цельносварной корпус и независимую подвеску. Улучшения, которые были сделаны в ходовой части, делают машину чрезвычайно быстрой и маневренной в самых разных условиях. Обеспечение высокого уровня защиты при меньшем весе дает машине уникальное превосходство в условиях боевых действий против самых агрессивных и асимметричных угроз.

Машина, предназначенная для решения различных задач, предлагает войскам широкий спектр возможностей: от перевозки систем вооружения до участия в разведывательных операциях. NMS с конструкцией и характеристиками нового поколения - идеальное сочетание защиты из броневой стали и композитного материала.

NMS 4x4 может быть легко адаптирована по требованиям заказчика к использованию в качестве бронетранспортера, машины с ПТРК или грузовой машины.

Ejder Yalcin 4x4 — бронетранспортер, впервые представленный в мае 2013 года на выставке IDEF в Турции.

Ejder — это бронированная машина с колесной формулой 4x4, использующая V-образную конструкцию корпуса, в которой применены плавающие плиты днища и сидения с защитой от взрыва, что в совокупности обеспечивает высокий уровень защиты от мин и взрыва самодельных взрывных устройств. Ejder в турецкой армии оснащен одной открытой башенкой с круговым бронированием, вооруженной одним 12,7-мм тяжелым пулеметом.

Компоновка Ejder является обычной для колесного бронетранспортера с двигателем спереди, водителем и командиром посередине и отделением десанта сзади. Машина может перевозить в общей сложности 11 военнослужащих.

Сергей Вэй
15.09.2017

www.army-guide.com
Действия...
  
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Nurol Technologies Industry and Mining Co. Inc.

Ejder Yalcin (Бронетранспортер колесный)

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