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На DSEI 2017 Nurol Makina демонстрирует бронированные машины NMS и Ejder Yalcin
Категория: Выставки
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На выставке DSEI 2017 в Лондоне турецкая компания Nurol Makina представляет две легких бронированных машины с колесной формулой 4x4 - NMS и Ejder Yalcin.
NMS 4х4 от Nurol Makina имеет V-образный цельносварной корпус и независимую подвеску. Улучшения, которые были сделаны в ходовой части, делают машину чрезвычайно быстрой и маневренной в самых разных условиях. Обеспечение высокого уровня защиты при меньшем весе дает машине уникальное превосходство в условиях боевых действий против самых агрессивных и асимметричных угроз.
Машина, предназначенная для решения различных задач, предлагает войскам широкий спектр возможностей: от перевозки систем вооружения до участия в разведывательных операциях. NMS с конструкцией и характеристиками нового поколения - идеальное сочетание защиты из броневой стали и композитного материала.
NMS 4x4 может быть легко адаптирована по требованиям заказчика к использованию в качестве бронетранспортера, машины с ПТРК или грузовой машины.
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Ejder Yalcin 4x4 — бронетранспортер, впервые представленный в мае 2013 года на выставке IDEF в Турции.
Ejder — это бронированная машина с колесной формулой 4x4, использующая V-образную конструкцию корпуса, в которой применены плавающие плиты днища и сидения с защитой от взрыва, что в совокупности обеспечивает высокий уровень защиты от мин и взрыва самодельных взрывных устройств. Ejder в турецкой армии оснащен одной открытой башенкой с круговым бронированием, вооруженной одним 12,7-мм тяжелым пулеметом.
Компоновка Ejder является обычной для колесного бронетранспортера с двигателем спереди, водителем и командиром посередине и отделением десанта сзади. Машина может перевозить в общей сложности 11 военнослужащих.
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Сергей Вэй
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Ejder Yalcin (Бронетранспортер колесный)
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