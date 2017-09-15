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Penman представляет ряд новых многоцелевых машин на DSEI 2017
Категория: Выставки
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Penman - шотландская компания, основанная в 1859 году. Она работает в различных направлениях, в том числе занимается механическими, электрическими/электронными и программными исследованиями и разработками, управлением проектами и комплексной материально-технической поддержкой. На DSEI 2017 Penman представляет три новых машины: Metras MRV (Multi Role Vehicle — Многоцелевая машина) в конфигурациях 4x4 и 6x6, а также машина воздушного десанта LSA4.
Машина воздушного десанта LSA4e - это динамичная, мощная и высокоэффективная легкая ударная машина повышенной проходимости по бездорожью. Она может быть переоборудована в полевых условиях для решения различных боевых и вспомогательных задач, включая специальные операции, управление и командование, материально-техническое снабжение. С габаритными размерами 5100 мм х 1800 мм х 1800 мм и массой 2550 кг, LSA4 полностью транспортируема по воздуху (как на подвесе, так и внутри Chinook CH-47).
Машина испытана и работоспособна в экстремальных климатических условиях. Она обладает отличными характеристиками подвижности, приводится в движение пятицилиндровым двигателем Ford объемом 3,2 л, развивающим 260 л.с., благодаря которому может передвигаться на максимальной скорости 140 км/ч. Грузоподъемность составляет 3450 кг.
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Metras MRV была разработана как платформа, имеющая модульные варианты в соответствии с требованиями решения различных задач. Metras MRV - единственная машина в своем классе, специально разработанная с интегрированной системой противодействия взрыву, автомобиль имеет V-образный корпус в качестве первичной ударной поверхности, поддерживаемой уникальной жесткой платформой.
Количество экипажа и сидений могут варьироваться от двух до восьми человек, что соответствует эксплуатационным требованиям. Пространство также может выделяться для вооружения, комплектов связи, систем наблюдения и других электронных устройств.
Дополнительные функции могут включать в себя полностью интегрированные системы мониторинга работоспособности и использования (HUMS) и возможность экспорта энергии, сгенерированной на борту.
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Metras MRV имеет модульную конструкцию шасси и корпуса. Metras MRV может поставляться как на шасси 4x4, так и на 6x6, на которых создается общее семейство машин, в которое входят машины управления и командования, коммуникации и связи, материально-технического снабжения, бронетранспортер, медицинская легкая ремонтно-эвакуационная машина.
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Сергей Вэй
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