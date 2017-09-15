На выставке DSEI 2017 в Лондоне компания Katmerciler представляет свои инновационные решения для вооруженных сил и сил безопасности - широкую гамму бронированных машин, включая боевые машины, бронетранспортер, бронированную медицинскую машину, а также технологию скрытого бронирования.

Katmerciler высоко ценит свои инновационные продукты для сил безопасности и турецких вооруженных сил, второй по величине армии НАТО.

Самая популярная машина Katmerciler - тактическая колесная бронированная машина HIZIR. Успешно завершив дорожные и эксплуатационные испытания, HIZIR была запущена в серийное производство в 2016 году, на церемонии присутствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. HIZIR имеет максимальную мощность двигателя в своем классе среди аналогов, выпускаемых турецкой оборонной промышленностью.

Кроме того, Katmerciler продемонстрировал свою важную новинку - систему скрытого композитного керамического бронирования. NEFER - это система на основе композиционного материала, более легкая, чем бронированная сталь, и поэтому она не делает машину легче при обеспечении одинакового уровня защиты.

Компания Katmerciler была основана в 1985 году. Она является ведущей компанией в секторе оборудования для транспортных средств, первым ее шагом в оборонной области стала машина для контроля беспорядков RCV (Riot Control Vehicles), выпущенная в 2010 году.