Статьи >>
Katmerciler представляет свои бронированные машины на DSEI 2017
Категория: Выставки
|
На выставке DSEI 2017 в Лондоне компания Katmerciler представляет свои инновационные решения для вооруженных сил и сил безопасности - широкую гамму бронированных машин, включая боевые машины, бронетранспортер, бронированную медицинскую машину, а также технологию скрытого бронирования.
Katmerciler высоко ценит свои инновационные продукты для сил безопасности и турецких вооруженных сил, второй по величине армии НАТО.
Самая популярная машина Katmerciler - тактическая колесная бронированная машина HIZIR. Успешно завершив дорожные и эксплуатационные испытания, HIZIR была запущена в серийное производство в 2016 году, на церемонии присутствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. HIZIR имеет максимальную мощность двигателя в своем классе среди аналогов, выпускаемых турецкой оборонной промышленностью.
Кроме того, Katmerciler продемонстрировал свою важную новинку - систему скрытого композитного керамического бронирования. NEFER - это система на основе композиционного материала, более легкая, чем бронированная сталь, и поэтому она не делает машину легче при обеспечении одинакового уровня защиты.
Компания Katmerciler была основана в 1985 году. Она является ведущей компанией в секторе оборудования для транспортных средств, первым ее шагом в оборонной области стала машина для контроля беспорядков RCV (Riot Control Vehicles), выпущенная в 2010 году.
|
Сергей Вэй
|
Словенская компания Valhalla Turrets представляет на DSEI 2017 легкую тактическую башню и боевой модуль
15.09.2017
Penman представляет ряд новых многоцелевых машин на DSEI 2017
15.09.2017
На DSEI 2017 Nurol Makina демонстрирует бронированные машины NMS и Ejder Yalcin
15.09.2017
Программа MIV в Великобритании
15.09.2017
Katmerciler Arac Ustu Ekipman Sanayi ve Ticaret A.S.
HIZIR (Машина с противоминной защитой)
Обсуждение