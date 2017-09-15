В этом году на выставке DSEI, компания Valhalla Turrets из Словении, специализирующаяся на проектировании и разработке боевых модулей и систем вооружения, представила два новых продукта: ASGARD, легкую тактическую башню и боевой модуль с дистанционным управлением MIDDARD.

Легкая тактическая башня ASGARD может использоваться с несколькими видами вооружения, в том числе 30-миллиметровой автоматической пушкой (30x113) и автоматическим гранатометом калибра 40 мм. ASGARD может управляться непосредственно одним человеком, или его можно выполнить с полностью дистанционным управлением, когда оператор располагается в корпусе машины. Он был разработан для обеспечения наземной огневой поддержки на базе легких бронированных машин, MRAP и боевых машин пехоты. ASGARD выпускается в нескольких конфигурациях - в зависимости от требований заказчика, от полуавтоматического до полностью дистанционного управления, то же касается и стабилизации.

Вооружение башни состоит из одного основного орудия - калибра от 12,7 мм до 30 мм или 40-мм гранатомета, а также одного спаренного пулемета, калибром от 5,56 мм до 7,62 мм. Башня также оснащена 5 дымовыми гранатометами.