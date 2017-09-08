На DSEI 2017 компания BAE Systems продемонстрировала свою гусеничную боевую машину пехоты CV90, на которую была установлена система активной защиты (САЗ), конфигурацию, которая, вероятно, будет поставлена голландской армии.

В декабре прошлого года было публично объявлено о том, что BAE Systems проведет установку САЗ для голландцев, эту информацию компания подтвердила еще раз на брифинге для прессы во время DSEI 2017.

Дэн Линделл (Dan Lindell), менеджер платформы CV90 в BAE Systems, сказал: «Голландский CV90 будет иметь САЗ в ближайшем будущем. Мы начнем испытания несколько позже Нового года».

Технология, показанная на выставке DSEI, представляет собой легкий вариант Iron Fist от израильской компании IMI Systems, установленный на башню E90 CV90.

Линделл также сказал, что Iron Fist в настоящее время находится на этапе интеграции и что они работают вместе со своим заказчиком.

Система Iron Fist реагирует на подлетающие снаряды с помощью инфракрасных и радиочастотных датчиков и рассчитывает их траекторию. Как только определяется, что угрожающий снаряд находится на смертельной траектории, система выпускает свою собственную боеголовку, которая может безопасно уничтожать ракету или снаряд до удара.

Вес САЗ составляет около 250 кг и он считается приемлемой альтернативой более тяжелым системам, таким как система Trophy от Rafael. Iron Fist также рассматривался как вариант для использования на БМП Bradley, которые находятся на вооружении армии США.

В настоящее время пользователями CV90 являются Дания, Эстония, Финляндия, Нидерланды, Норвегия, Швейцария и Швеция. Представители BAE Systems отметили, что другие заказчики вскоре также могут последовать за Нидерландами и установить САЗ на свои CV90.

Другим дополнением к башне, показанной на DSEI, являются «боевые подвесы», которые смонтированы на каждой борту башни. На них можно установить пулемет Mk52 калибра 7,62 мм или пусковую установку противотанковой ракеты. Машина на DSEI оснащена пусковой установкой Spike LR в конфигурации с двумя ракетами.

«У нас есть несколько клиентов, которые изучают возможности оснащения ПТУР», - сказал еще один представитель BAE Systems.

Он добавил, что, перенеся пулеметы на подвесы, их можно убрать изнутри башни. Это приводит к увеличению пространства для экипажа, а также увеличению боекомплекта 600-700 до 3000 патронов.

На демонстрируемой машине также применены резиновые гусеничные ленты. Они помогают уменьшить вес, вибрацию и шум. Известно, что по крайней мере один из пользователей CV90 уже переключил весь свой парк полностью на резиновые гусеницы, в то время как еще два находятся в процессе перехода.

CV90 теперь находится в четвертом поколении и в машине использована полностью цифровая архитектура.