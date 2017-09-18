На DSEI 2017, Международной выставке обороны и безопасности в Лондоне, Великобритания, International Golden Group (IGG) из Объединенных Арабских Эмиратов представила IGG-RWS14, новое поколение боевого модуля с дистанционным управлением, вооруженного одним 14,5-мм тяжелым пулеметом.

IGG-RWS14 — экономичная система вооружения с тяжелым пулеметом калибра 14,5 мм, имеющая дистанционное управление, разработанная для повышения огневой мощи легких пехотных машин, мажет устанавливаться на машины с бронезащитой до уровня 4 по STANAG 4569. Боеприпасы калибра 14,5 мм имеют кинетическую энергию, в два раза больше, чем 12,7 мм. Система с такими боеприпасами способна пробивать 20 мм гомогенной брони по углом 50° на расстоянии до 1000 м.

В этой системе дистанционного вооружения можно использовать пулеметы калибром 14,5 мм, 12,7 мм, 7 62 мм или гранатометы калибра 40 мм.

Система рассчитана на легкий вес и может быть установлена практически на любой боевой машине. Система может управляться одним членом экипажа из корпуса, находясь под броневой защитой, с помощью пульта дистанционного управления.

Система наблюдения имеет дневную и тепловизионную камеры для обнаружения целей в любое время суток. Дневной прицел имеет дальность распознавания цели до 3800 м, тепловизионный — дальность обнаружения до 4000 м и распознавания целей - до 2000 м.

Точность стрельбы повышается с помощью лазерного дальномера, который измеряет расстояния до 4000 м с точностью 50 м.

Система сможет поражать цели в движении, поскольку оружие стабилизировано, и баллистические расчеты выполняются в режиме реального времени. Эффективный диапазон стрельбы боеприпасами калибра 14,5 мм составляет более 2000 м.

Пулемет КПВ калибра 14,5 мм имеет боекомплект из 200 готовых к стрельбе боеприпасов, которые подаются из магазина, расположенного с левой стороны.

Наведение полностью электрическое, круговое в горизонтальной плоскости и в пределах от -17° до +60° - в вертикальной, что повышает эффективность боевого модуля в городской среде.

Общий вес зависит от вооружения и боекомплекта, но, как утверждается, составляет около 290 кг.