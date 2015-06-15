Корпус морской пехоты США заказал дополнительные дизельные MRZR (MRZR D) универсальные лёгкие машины от компании Polaris Government and Defense для повышения оперативных возможностей морской пехоты.

Этот контракт заключён по результатам успешной поставки и испытаний MRZR в пехотных полках Корпуса морской пехоты США в начале 2017 года. Поставку более 100 машин планируется завершить к концу года.

«MRZR D соответствует требованиям Корпуса морской пехоты к машинам транспортируемых внутри, которые является высокомобильными и модульными», - сказал Хоакин Салас (Joaquin Salas), менеджер Polaris Government and Defense. «Морские пехотинцы могут быстро подстроить легкий и открытый концепт MRZR D в зависимости от выполняемой задачи».

Инновационный характер и коммерческий опыт Polaris используется в военных машинах, которые обеспечивают превосходную мобильность и высокие внедорожные возможности. MRZR D - это высокоэффективное недорогое решение для повышения мобильности Корпуса морской пехоты США, которое облегчает нагрузку на пехотинца и повышает гибкость применения силы.

«Двух- и четырехместные MRZR D можно быстро перевозить на внутри транспортного вертолета V-22 и более крупных, что позволяет машинам поддерживать морскую пехоту практически в любом месте. Это существенное преимущество - мобильность и поддержка на самом тактическом уровне», - добавил Салас.

MRZR являются воплощением сверхлегкой, внедорожной мобильности для военных машин и критически важны для экспедиционных сил США и более чем 25 союзных стран для удовлетворения текущих и будущих потребностей. И поскольку MRZR находятся в эксплуатации по всему миру, между США и союзными силами существует высокая степень совместимости и унификации. Платформа MRZR является гибкой и модульной, что позволяет ее использовать в различных целях, начиная от быстрого развертывания пехоты, заканчивая управлением и командованием, эвакуацией и материально-технического снабжения. Машины проверены, доступны по цене, надежны и легко поддерживаются на протяжении всего жизненного цикла благодаря коммерческой цепочке поставок и глобальной сетью Polaris.