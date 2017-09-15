Статьи >>
General Dynamics Land Systems-UK начинает натурные огневые испытания AJAX с пушкой CTAI 40 мм
Категория: ВПК
|
Компания General Dynamics Land Systems-UK начала этап заводских огневых испытаний с пушки CTA International 40 мм (CT40) в рамках программы AJAX.
На пятимесячных испытаниях, начатых в начале сентября 2017 года, которые будут проходить в Западном Уэльсе, будет проверяться пушка CT40, пулемет и дымовые гранатометы.
Опытный образец AJAX оснащен оборудованием для фиксации всех аспектов стрельбы из пушки CT40 и пулемета, включая летальность. Испытания будут проводиться на статической машине, стреляющей по статической цели, а также при стрельбе по подвижной цели с движущейся машины. Их проводит General Dynamics Land Systems-UK совместно с разработчиком башни, Lockheed Martin UK, под наблюдением Министерства обороны Великобритании.
За последние 18 месяцев General Dynamics Land Systems-UK провела больший объем стрельбовых испытаний башни огнем из пушки CT40 и пулемета, которые обеспечили уверенность, необходимую для начала пилотируемого этапа стрельб на собранной машине.
Британский министр обороны Харриетт Болдуин (Harriett Baldwin) сказал: «Программа AJAX обеспечивает сотни рабочих мест в Уэльсе, а также тысячи - по всей Великобритании, и большой объем тяжелой работы был проведен, чтобы прийти к этому этапу пилотируемой стрельбы».
Кевин Коннелл (Kevin Connell), вице-президент General Dynamics Land Systems-UK, сказал: «Начало этапа стрельбы из пушки CT40 - значительная веха в программе AJAX. Это передовая система, обеспечивающая AJAX сочетание значительной огневой мощи с широкой гаммой лучших в своем классе датчиков, которые делает его платформой Информационного века, гарантирующее, что британская армия имеет все необходимое для эффективной работы».
В последние месяцы General Dynamics Land Systems-UK успешно завершила большой объем пробных испытаний AJAX на разных опытных образцах, среди них высотно-климатические испытания, испытания на транспортируемость воздушными судами, испытания на форсирование водных преград и испытания учебных средств водителей.
Ассортимент вариантов AJAX позволит британским ударным бригадам (Strike Brigades) проводить непрерывные, экспедиционные, полномасштабные и сетевые операции с уменьшенной нагрузкой на материально-техническое снабжение. Они будут способны работать в смешанных и многонациональных ситуациях в широком диапазоне будущих операционных сред.
|
Сергей Вэй
|
Команда Challenger 2 предлагает обновленный боевой танк
16.09.2017
Программа MIV в Великобритании
15.09.2017
General Dynamics Land Systems-UK демонстрирует EAGLE 5 перед испытаниями по программе MRV-P
15.09.2017
General Dynamics Land Systems-UK представляет инновационные новейшие учебные средства для программы AJAX
15.09.2017
General Dynamics Land Systems - GDLS
General Dynamics Ordnance and Tactical Systems
General Dynamics European Land Systems-Mowag GmbH
General Dynamics Santa Barbara Sistemas
General Dynamics Armament Systems
General Dynamics Defence Systems
General Dynamics European Land Systems-Steyr GmbH
General Dynamics Armament and Technical Products (GDATP)
General Dynamics Amphibious Operations - GDAMS
General Dynamics Corp., Advanced Information Systems
General Dynamics Robotic Systems - GDRS
General Dynamics Land Systems - GDLS - Canada
General Dynamics European Land Systems - GDELS
SCOUT SV Ajax (Боевая машина пехоты)
Обсуждение