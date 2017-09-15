Компания General Dynamics Land Systems-UK начала этап заводских огневых испытаний с пушки CTA International 40 мм (CT40) в рамках программы AJAX.

На пятимесячных испытаниях, начатых в начале сентября 2017 года, которые будут проходить в Западном Уэльсе, будет проверяться пушка CT40, пулемет и дымовые гранатометы.

Опытный образец AJAX оснащен оборудованием для фиксации всех аспектов стрельбы из пушки CT40 и пулемета, включая летальность. Испытания будут проводиться на статической машине, стреляющей по статической цели, а также при стрельбе по подвижной цели с движущейся машины. Их проводит General Dynamics Land Systems-UK совместно с разработчиком башни, Lockheed Martin UK, под наблюдением Министерства обороны Великобритании.

За последние 18 месяцев General Dynamics Land Systems-UK провела больший объем стрельбовых испытаний башни огнем из пушки CT40 и пулемета, которые обеспечили уверенность, необходимую для начала пилотируемого этапа стрельб на собранной машине.

Британский министр обороны Харриетт Болдуин (Harriett Baldwin) сказал: «Программа AJAX обеспечивает сотни рабочих мест в Уэльсе, а также тысячи - по всей Великобритании, и большой объем тяжелой работы был проведен, чтобы прийти к этому этапу пилотируемой стрельбы».

Кевин Коннелл (Kevin Connell), вице-президент General Dynamics Land Systems-UK, сказал: «Начало этапа стрельбы из пушки CT40 - значительная веха в программе AJAX. Это передовая система, обеспечивающая AJAX сочетание значительной огневой мощи с широкой гаммой лучших в своем классе датчиков, которые делает его платформой Информационного века, гарантирующее, что британская армия имеет все необходимое для эффективной работы».

В последние месяцы General Dynamics Land Systems-UK успешно завершила большой объем пробных испытаний AJAX на разных опытных образцах, среди них высотно-климатические испытания, испытания на транспортируемость воздушными судами, испытания на форсирование водных преград и испытания учебных средств водителей.

Ассортимент вариантов AJAX позволит британским ударным бригадам (Strike Brigades) проводить непрерывные, экспедиционные, полномасштабные и сетевые операции с уменьшенной нагрузкой на материально-техническое снабжение. Они будут способны работать в смешанных и многонациональных ситуациях в широком диапазоне будущих операционных сред.