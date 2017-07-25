Программа Машина механизированной пехоты MIV (Mechanised Infantry Vehicle), которая активно обсуждалась за кулисами шоу на DSEi 2017, прошедшего на прошлой неделе в Лондоне, направлена на поставку новой колесной бронированной машины 8×8 британской армии. Эта программа может стать наиболее желанным экспортным рынком для Nexter с ее боевой машиной пехоты VBCI (véhicule blindé de combat d'infanterie). VBCI в 2014 году был испытан в рамках проекта британской армии «Brittany». Машина регулярно принимает участие в совместных военных маневрах, организуемых Парижем и Лондоном, таких как учения Griffin Strike в апреле 2016 года. Однако, чтобы окончательно соблазнить своего британского соседа, Nexter убрал из машины все лишнее, создав не что иное, как вариант «100% БТР» VBCI, представленный на прошлой неделе. Это породило франко-британский гибрид, который максимально приближен к трем требованиям Лондона: «Проверка в боевых условиях — рабочие места в Великобритании — Полностью готовый», - говорит Софи Дели (Sophie Délye), менеджер по экспортным продажам Nexter. Бронетранспортер (БТР), представленный Nexter, получил все усовершенствования, разработанные для VBCI, а именно общий вес машины - 32 тонны, лучшую защиту от самодельных взрывных устройств и РПГ, двигатель Volvo D13. «Мы сохранили проверенную в боях машину, сохраняя при этом возможность обеспечить передачу технологии», добавляет Дели. И самое меньшее, что можно сказать, заключается в том, что Nexter не упускает возможности соблазнить своего потенциального британского клиента, установив в машину ряд систем «сделанных в Великобритании». Оборудование, изготовленное полудюжиной местных производителей, было интегрировано в машину с особым упором на адаптацию специализированных систем к стандарту «GVA». Эта загадочная аббревиатура означает «Generic Vehicle Architecture» («Общемашинная архитектура»), продвигаемая британским министерством обороны в качестве архитектуры, общей для всей бронетанковой техники. Другим примером интеграции является система освещения Halo Egress от компании AeroGlow, набор зеленых и белых светодиодов, предназначенных для указания экипажу направления к люкам, когда машина погружена в темноту, что сейчас является обязательным требованием для всех британских бронированных платформ. И список производителей может быть увеличен, потому что «если мы будем вести дело с британцами, будет гораздо больше интеграции местных систем», - замечает Дели. На бронетранспортере VBCI, представленном Nexter, также применяется типичное британское вооружение, а именно норвежский боевой модуль с дистанционным управлением M151 Protector от Kongsberg, вооруженный 12,7-мм пулеметом. Как и другие потенциальные конкуренты, такие как AMV XP, предлагаемый компанией Patria из Финляндии, Nexter предпочитает противотанковую ракету Javelin ракетам средней дальности MMDA от MBDA в качестве вспомогательного вооружения машины. Выбор, который базируется на результатах недавних испытаний кампании. Помимо применения на машине британских систем, Nexter также адаптировала собственное оборудование для соответствия требованиям Великобритании. Противоминная конструкция Safepro, например, была оптимизирована для размещения до восьми британских военнослужащих в экипировке «солдат будущего». Объявленная в 2015 году, программа MIV нацелена на оснащение британской армии 300-350 машинами, которые уже находятся в серийном производстве, для начала оперативной эксплуатации в 2023 году. Помимо основного варианта БТР (MIV-PM), программа предусматривает проектирование машины управления и командования (MIV-CC), медицинской машины и ремонтно-эвакуационной машины ... если позволяет финансирование. MIV пока находится на стадии «предварительной концепции» - другими словами, «в режиме ожидания» - поскольку министерство обороны Великобритании еще не выделило бюджет для этой программы. Некоторые британские средства массовой информации утверждают, что «у Лондона в настоящее время нет средств для запуска программы MIV». Тем не менее, Nexter сохраняет оптимизм, относя программу MIV к одному из направлений расширения рынка VBCI.